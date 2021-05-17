Банки разрешат снимать деньги с чужой карты

12:59 17.05.2021

Со следующего года банки массово начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты. В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, пишут «Известия».

Сервис по снятию наличных в банкомате третьими лицами в 2022 году запустят «Открытие», УБРиР и СКБ-банк, планирует тестировать данный функционал ВТБ.

Данная технология имеет как положительные, так и негативные стороны.

Система снятия и внесения средств по QR-коду облегчит доступ к наличным денежным средствам. Подобный функционал позволит снимать наличные абсолютно бесконтактно и расширит возможности получения денег людьми, которые не имеют банковских карт.

В то же время существуют и риски - перехват кода, злоумышленник в банке и подбор такого ключа.

