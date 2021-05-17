Банки разрешат снимать деньги с чужой карты
Со следующего года банки массово начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты. В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, пишут «Известия».
Сервис по снятию наличных в банкомате третьими лицами в 2022 году запустят «Открытие», УБРиР и СКБ-банк, планирует тестировать данный функционал ВТБ.
Данная технология имеет как положительные, так и негативные стороны.
Система снятия и внесения средств по QR-коду облегчит доступ к наличным денежным средствам. Подобный функционал позволит снимать наличные абсолютно бесконтактно и расширит возможности получения денег людьми, которые не имеют банковских карт.
В то же время существуют и риски - перехват кода, злоумышленник в банке и подбор такого ключа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так банкам какая выгода от этого? Нечистых на руку банковских работников в расчет не берём.
Рыночная экономика в принципе не оперирует понятиями совесть ипр.если она не дают гешефта .разве что,в рекламных акциях по связям с наивными гешефтмахеров и их подручных,.все является товаром(почти ) который если нельзя купить за деньги ,можно купить за большие деньги .
Да и сейчас мошенники не сильно напрягаются, снимая деньги с чужих карт) Банкам могу посоветовать не останавливаться на полумерах. Сразу на сайтах вывешивать карты с данными и кодами. Чего уж мелочиться)
С одной стороны банкиры ужесточают правила перевода денег даже с карты на карту. Идёт тенденция к устранению обезличенных движений денег. И вдруг,- такая новость ...
Согласен с предыдущими комментаторами. Уже сейчас нужно подсуетиться и перевести деньги в другой банк, и закрыть нафик все счета в банках - экспериментаторах.