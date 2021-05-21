В идентификации банковских клиентов по видео увидели угрозу мошенничества

09:34 21.05.2021

В отзыве Центрального банка на законопроект Ассоциации банков России, предлагающий внести изменения в антиотмывочное законодательство, чтобы у банков появилась возможность удаленно открывать счета новым клиентам для выдачи ипотечных кредитов, сообщается о существенных рисках.

Среди рисков указаны подделка паспорта, использование технологии DeepFake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима.

При этом эксперты считают, что снизить риски позволит использование видеосвязи одновременно с другими способами подтверждения личности.

Аналогичные отзывы были отправлены Минфин и Росфинмониторингом, сообщает РБК.

В Минфин также рассказали, что для развития механизма удаленной идентификации Минцифры совместно с Минфином, ФСБ и ЦБ намерены провести эксперимент, который предоставит возможность самостоятельной регистрации физическими лицами их биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого они смогут использовать мобильное приложение.

Пресс-служба Минцифры подтвердила РБК, что сейчас «прорабатывается возможность саморегистрации биометрии в ЕБС без личного посещения офисов банков». В ЦБ считают, что «такой подход позволит увеличить количество граждан, которые могут получать финансовые и нефинансовые услуги дистанционно».

Генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов также рассказал, что подделать данные по видео достаточно дешево и это может привлечь ненужное внимание злоумышленников. «Мошенники смогут заменять видеоизображение на желаемое и получать доступ к банковским операциям как авторизованные клиенты», - считает он.