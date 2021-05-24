Евросоюз заморозил €3 млрд инвестиционной помощи Белоруссии

21:09 24.05.2021

У Евросоюза есть для Белоруссии инвестиционный и экономический пакет на сумму 3 млрд евро, но республика не получит его, пока «не станет демократической». Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК.

Глава ЕК также потребовала освобождения бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Его накануне сняли с самолета, который направлялся в Вильнюс, но экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании.

По словам фон дер Ляйен, в связи с этим инцидентом Белоруссию ждет «серьезный ответ Евросоюза». ЕС обсудит санкции против физлиц, предприятий и организаций, финансирующих «белорусский режим», а также санкции против белорусского авиационного сектора, сообщила она.