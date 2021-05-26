Украина запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября текущего года, сообщил в среду депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Согласно решению регулятора, ограничивается "пропускная способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, не входящих в Энергетического сообщества, до 0 МВт". Документ вступает в силу сегодня и будет действовать до 1 октября текущего года, пишет ТАСС.
В "Укрэнерго" отмечали ранее, что запрет импорта электроэнергии "не создает угроз операционной безопасности работы энергосистемы Украины" в случае отсутствия либо низкой аварийности энергоблоков ТЭС и АЭС страны, а также при условии наличия энергоресурсов к началу осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.
В Минэнерго Украины заявляли, что импорт электроэнергии якобы ухудшает финансово-экономическое положение ее производителей в стране, качество и полноту выполнения утвержденных ведомством графиков ремонтов генерирующего оборудования. По словам главы ведомства Германа Галущенко, "обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей" является одним из ключевых требований для присоединения энергосистемы страны к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Электроэнергия? Это все полумеры.
Надо запретить поставки нефти, нефтепродуктов и газа из России и Белоруссии. Вот тогда наступит всеобщий абзац.
PS. Ещё и ТВЭЛы запретить для полного и окончательного щастя.
Украина для России - это уже отрезанный ломоть. Если мировая империалистическая закулиса сейчас перекроет все транспортное сообщение с Белоруссией, то последняя дверка на Запад для России будет законопачена. И придется идти на поклон к недругам, за ради бога просить пускать на Запад. Вот тогда и придет понимание, зачем В.И.Ленин строил СССР, а И.В.Сталин создал вокруг него пояс дружественных социалистических стран. То, что не доходит через голову, очень хорошо доходит на практике.
украина, на 63 месте в мире, по уровню жизни, РФ на 96, кто куда пилит??
Пральна! Нечего москальским электронам делать в свидомых лампочках! Окраина лучиной обойдется.
Значит украинцам повысят тарифы на электроэнергию.