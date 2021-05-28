Обучение менеджеров по продажам - для предпринимателей

16:51 28.05.2021

Отдел продаж генерирует деньги, обеспечивает работой всех сотрудников и помогает развивать ваше дело. Без продаж не будет и бизнеса. Так что в этот отдел продаж нужно вкладываться по максимуму.

Отдел продаж — основная «боевая» команда в компании. Генерирует деньги, обеспечивает работой всех сотрудников и помогает развивать ваше дело.

Без продаж не будет и бизнеса. Так что в этот отдел нужно вкладываться по-максимуму

А как именно? Как сделать, чтобы менеджеры постоянно приносили прибыль?

В первую очередь, убедитесь, что ваши продажники работают не «для галочки» или просто отсиживаются, а действительно умеют и хотят продавать. Что это их дело, а не просто временная халтура.

Только таких людей и нужно держать в отделе. С остальными вам не по пути

Затем убедитесь, что продавцы хорошо владеют профессией. Продажи — одна из самых динамичных отраслей: появляются новые техники, инструменты, и ваши сотрудники должны использовать это на 100%.

И если вы знаете, что менеджеры толковые, что они хотят развиваться, но пока просто не владеют всеми техниками и приемами — тогда их надо обучать. Нужно вкладывать время, силы и деньги в прокачку своих продавцов.

Иначе бизнес так и будет топтаться на одном месте: пока не нагрянет очередной кризис и все не закончится

Хотя это очевидно не для всех. Многие владельцы до сих пор считают, что менеджеры должны сами всему научиться и «им надо просто больше стараться». К сожалению, такой подход не работает.

Почему надо развивать менеджеров по продажам

Появляются новые техники продаж. Они не отменяют действующие приемы и инструменты, они их дополняют и усиливают. Например, еще 10 лет назад никто и не думал, что можно продавать через мессенджеры, а сейчас это один из главных инструментов менеджера. Это совершенно другой подход, чем если бы он продавал «вживую» или по телефону. И если он его не использует, то ваш бизнес теряет солидную часть прибыли.

Вы периодически обновляете продуктовую линейку. Вводите новые товары или услуги и менеджеры должны быстро их освоить и научиться продавать. Скорее всего, вы и сами это заметили: прокаченный продавец схватывает все на лету и понимает, как выгодно презентовать продукт клиентам. А остальные… пытаются, но у них элементарно не хватает навыков, и общие показатели отдела продаж начинают проседать.

Чем лучше менеджер владеет профессией, тем больше клиентов он закрывает на продажу. В идеале, продавать по 4 заявкам из 5. И к этому идеалу нужно не только стремится — его может достичь каждый обученный менеджер. Причем без сверхусилий и работы 24/7.

С профессиональными менеджерами работать гораздо легче и приятней. Это новичков нужно постоянно вести, помогать, тратить время и не получать ничего взамен. С профи такого нет, они четко знают, чего от них хотят и как этого достичь. Так вы освобождаетесь от ненужной рутины и занимаетесь стратегическим развитием бизнеса, а не ежедневным «воспитанием» 40-летних сотрудников.

Грамотного менеджера не нужно заставлять. Чем лучше он умеет продавать, тем больше денег и положительных эмоций он получает от работы. И трудится с полной отдачей, без напоминаний и строгого контроля.

Важно: часто предприниматели считают, что «вот вложусь в развитие менеджеров, а они всему научатся и потом уйдут». Некоторые, возможно, уйдут. И это лишь единицы, а основной костяк, уже опытный и прокачанный, останется. И будет приносить гораздо больше прибыли, чем сейчас.

Как правильно выбрать обучение для менеджеров по продажам

Может надо обучать самостоятельно или нанимать корпоративного тренера и пусть он «натаскивает»? Не совсем так.

Если обучать будете вы или руководитель отдела продаж, то времени и сил на основную деятельность просто не останется. А наемный тренер никогда не будет «погружен» в продукт и специфику вашего направления. Он просто даст необходимый минимум знаний и, возможно, несколько раз проследит, чтобы менеджеры попробовали их использовать в работе. Вряд ли это даст хорошие результаты.

Лучше подыскать подходящую обучающую программу. Ориентируйтесь на 3 основных критерия:

Практичность. Все, что получат менеджеры, они смогут сразу применять в работе — с первого же дня обучения. Вы платите не за лишнюю теорию, она никому не нужна, а за конкретные навыки и методики, которые повышают продажи.

Эксперты программы. Это должны быть не «ведущие», которые зачитывают куски из программы ВУЗа, а практикующие продавцы и предприниматели.

Важно: именно эксперты будут вести ваших продавцов до заранее запланированных результатов, это они будут давать обратную связь и исправлять ошибки менеджеров. Поэтому их нужно отбирать особенно тщательно. Стоит заранее посмотреть их выступления, оценить материал, который они дают. Выяснить, как именно они будут будут работать с продавцами. И только после этого принимать решение.

Формат обучения. Раньше с этим было сложнее — был только очный формат и приходилось ездить на учебу, высиживать в аудитории... и менеджеры стойко пытались не заснуть во время занятий. А вы отлично понимаете, что ту же аренду аудитории оплачивали владельцы бизнеса — она была заложена в стоимость программы. Сейчас гораздо проще, менеджеров по продажам можно обучать удаленно: знания и навыки в полном объеме и никаких лишних трат времени и денег.

Например, можете посмотреть программу корпоративного обучения продажам от Московской Академии Экономики и Развития . Она построена так, чтобы ваши продажники увеличили свои результаты, как минимум, на 30%. Как новички, так и менеджеры с опытом.