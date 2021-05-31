Российские родители назвали сумму, необходимую на содержание ребенка

10:54 31.05.2021

Более трети россиян заявили, что на содержание одного ребенка в месяц необходимо 15-30 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования банка "Открытие".

"Около 35 процентов россиян назвали достойным бюджетом на одного ребенка 15-30 тысяч в месяц", - говорится в исследовании.

Еще 33% респондентов заявили, что достаточной суммой на ребенка в месяц являются 30-50 тысяч рублей. Каждый пятый россиянин считает, что на достойное содержание ребенка требуется от 50 до 100 тысяч рублей и 8% опрошенных назвали сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Лишь 6% респондентов заявили, что на ребенка вполне достаточно 15 тысяч рублей в месяц.