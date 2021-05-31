Российские родители назвали сумму, необходимую на содержание ребенка
Более трети россиян заявили, что на содержание одного ребенка в месяц необходимо 15-30 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования банка "Открытие".
"Около 35 процентов россиян назвали достойным бюджетом на одного ребенка 15-30 тысяч в месяц", - говорится в исследовании.
Еще 33% респондентов заявили, что достаточной суммой на ребенка в месяц являются 30-50 тысяч рублей. Каждый пятый россиянин считает, что на достойное содержание ребенка требуется от 50 до 100 тысяч рублей и 8% опрошенных назвали сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц.
Лишь 6% респондентов заявили, что на ребенка вполне достаточно 15 тысяч рублей в месяц.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все верно. Вас рожать никто не просил. Понарожали тут, понимаешь, сами и расхлебывайтесь.
Ага, тридцать тыщь им подавай. Мечтатели. Работать идите. Бизнесом занимайтесь. Привыкли у государства на шее сидеть.
Дамочка сказала малолетним ничтожествам, ничего для страны не сделавших. Про всех граждан не было сказано ни слова. Опровергнешь?
Что значит 15000 тыс а потом сразу 30000тыс ,что это незнание или издевательство ,дело касается 100% а не каких то там 5%-10%,одни хотят от 30000до50000 другие от 50000до 100000,вы уж определитесь а то выглядит глупо,человеку и 1,000,000 дай ему мало покажется.
На ребенка вообще НИЧЕГО не надо.Ни копейки.
Только материнская любовь и согласие .
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