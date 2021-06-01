Аренда и покупка оборудования при получении лицензии МЧС. Преимущества и недостатки

В случае если организации необходимо получение медицинской лицензии, обязательной процедурой является сбор всего необходимого оборудования и прилагающейся к нему документации 

Оборудование для получения лицензии МЧС rinfin.ru

Данный процесс – одна из самых важных, затратных и трудоёмких частей получения разрешительного документа. Позаботиться о техническом оснащении придётся до подачи заявления на получение лицензии. Инструменты и технику организация в праве как приобрести в собственность компании, так и взять в аренду. Это разрешено действующим законодательством РФ. Поэтому, какой способ получения оборудования использовать, решить может сама организация, руководствуясь собственными предпочтениями и целями. Это зависит только от потребностей и финансовых возможностей организации.

При покупке оборудования для получения лицензии МЧС в собственность важно понимать, что в процессе его использования фирма понесёт некоторые затраты. Потребуются расходы на содержание, ремонт и обслуживание техники, калибровку и проверку измерительных и контрольных инструментов и другое. Поэтому, прежде чем принимать решение о покупке, стоит тщательно посчитать и проанализировать, готова ли компания понести такие затраты. Арендовать или купить необходимую аппаратуру можно как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Существует множество компаний, занимающихся помощью при оформлении данной лицензии, они помогут приобрести необходимую технику, дадут рекомендации по выбору или предоставят оборудование на некоторый срок.

Достоинства аренды оборудования для получения лицензии МЧС

Оборудование для получения лицензии МЧС rinfin.ru

Но почему аренда оборудования гораздо лучший вариант, нежели покупка нового? Дело в том, что зачастую подобная техника необходима исключительно на время получения лицензии. Взятие оборудования в арену имеет ряд преимуществ, в сравнении с покупкой. Например:

  • снижение расходов на обслуживание;
  • отсутствие необходимости нанимать технических специалистов;
  • вариативность и возможность замены выбора устройства;
  • финансовая доступность (арендная плата значительно ниже полной стоимости вещи).

Такой способ поможет снизить затраты при получении лицензии. Также аренда упрощает дальнейшее использование техники, так как все расходы по содержанию и обслуживанию берёт на себя арендодатель. Кроме того, появляется возможность выбора или смены оборудования. А оформить весь пакет документов помогает своим клиентам юридическая компания АО «РИНФИН».

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