Путин предложил освободить от НДС общепит с выручкой до 2 млрд руб.

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить с 2022 года пилотный проект по более плавному переходу компаний общественного питания с упрощенного на общий режим.

"Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий режим, если преодолевают планку по количеству персонала и по объёму выручки. Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компании. Показательный пример здесь сфера общественного питания", - сказал он, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума

Как пояснил президент, смысл пилотного проекта - "отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому".

В частности, рассказал он, компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату по пониженной ставке страховых взносов - 15% - даже в том случае, если численность персонала вырастет до 1,5 тыс. человек, пишет "Интерфакс".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2021, 16:16
    Гость: Вадим

    Знаем мы эти "освобождения", теперь беляши, и суп гороховый в Кулинарии, будет в два раза дороже

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