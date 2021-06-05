Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет

Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении. Это можно сделать в условиях стабильности, заявил он в интервью РБК.

«У нас 110 трлн [руб.] нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 раза увеличить наш ВВП в рублях», — отметил он.

Одно из главных условий для этого, по словам Дерипаски, — увеличение рынка облигаций. Предприниматель напомнил, что российский рынок облигаций составляет 30 трлн руб., что «унизительно мало». Уже сейчас «нужно порядка 70 трлн руб.», — утверждает он. Долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», но без поддержки Центробанка этот вопрос не решить, подчеркнул Дерипаска.

После этого, по словам Дерипаски, нужно будет говорить о рынке капитала, который он характеризует как «полную свободу». Многие, включая Корею, Китай, Ближний Восток, уже прошли этот путь, «и мы в состоянии пройти», даже несмотря на санкции, которые «на нас давят».

Следующим шагом, по мнению Дерипаски, должно стать наведение порядка в «самой главной инфраструктуре» — транспортной и таможенной. «У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», — отметил он. Поручить это надо РЖД или «другой уполномоченной компании».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.06.2021, 21:20
    Гость: как за 10 лет увеличить ВВП в рублевом выражении...

    Да очень просто.
    Прям завтра...
    Завалить в очередной раз курс рубля - и все...
    Бакс, помнится, лет 30 назад начинался с 20 рэ...
    Потом хвост в 000 отрезали...
    Несколько раз заваливали...
    Не дохнет!!!

  2. 05.06.2021, 20:17
    Гость: еще

    добавлю что в многонациональном Китае более 700 наций и народностей что во многие разы больше чем в России, но никто и никогда не называет Китай многонациональной страной. Никто не говорит многонациональный Казахстан, Франция, Великобритания, Украина,....

  3. 05.06.2021, 19:42
    Гость: про акции и акционирование

    Понится когда в Домодедово в 2012 произошел теракт, никак не могли найти владельцев-собственников самого аэропорта, которые через офшорное акционирование скрывали свои имена. Потом выяснилось что совладельцем Домодедово был Валерий Коган который впоследствии купил поместье стоимостью $18 млн недалеко от Нью-Йорка и самое большое частное владение в Израиле. Однако сразу после теракта по странным обстоятельствам оказалось что Коган вовсе не главный собственник. В итоге вся эта история с акционерами Домодедово осталась под большим секретом и странностями.

  4. 05.06.2021, 19:34
    Гость: со стороны

    Один их факторов быстрого роста экономики КНР всем известен: до 40% ВВП направляется в фонд накопления, как и в других дальневосточных странах. Ну, и остальное, в т.ч. - и прямые иностранные инвестиции. Для КНР это, как правило, закордонные китайцы, движимые чувством патриотизма.

  5. 05.06.2021, 19:21
    Гость: да-да

    все вы правильно сказали. Добавлю еще почему Китай так бурно развивается? Там нет евреев во власти. Все контролируют китайские национальные структуры. При чем с чисто национальных интересов страны и народа. Китайские националисты действуют очень прагматично. Сначала на первом этапе они заманили западные компании дешевой рабочей силой. Теперь на втором этапе они справедливо вводят новые законы и требуют поднять зарплаты рабочим.

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