Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет
Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении. Это можно сделать в условиях стабильности, заявил он в интервью РБК.
«У нас 110 трлн [руб.] нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 раза увеличить наш ВВП в рублях», — отметил он.
Одно из главных условий для этого, по словам Дерипаски, — увеличение рынка облигаций. Предприниматель напомнил, что российский рынок облигаций составляет 30 трлн руб., что «унизительно мало». Уже сейчас «нужно порядка 70 трлн руб.», — утверждает он. Долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», но без поддержки Центробанка этот вопрос не решить, подчеркнул Дерипаска.
После этого, по словам Дерипаски, нужно будет говорить о рынке капитала, который он характеризует как «полную свободу». Многие, включая Корею, Китай, Ближний Восток, уже прошли этот путь, «и мы в состоянии пройти», даже несмотря на санкции, которые «на нас давят».
Следующим шагом, по мнению Дерипаски, должно стать наведение порядка в «самой главной инфраструктуре» — транспортной и таможенной. «У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», — отметил он. Поручить это надо РЖД или «другой уполномоченной компании».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да очень просто.
Прям завтра...
Завалить в очередной раз курс рубля - и все...
Бакс, помнится, лет 30 назад начинался с 20 рэ...
Потом хвост в 000 отрезали...
Несколько раз заваливали...
Не дохнет!!!
добавлю что в многонациональном Китае более 700 наций и народностей что во многие разы больше чем в России, но никто и никогда не называет Китай многонациональной страной. Никто не говорит многонациональный Казахстан, Франция, Великобритания, Украина,....
Понится когда в Домодедово в 2012 произошел теракт, никак не могли найти владельцев-собственников самого аэропорта, которые через офшорное акционирование скрывали свои имена. Потом выяснилось что совладельцем Домодедово был Валерий Коган который впоследствии купил поместье стоимостью $18 млн недалеко от Нью-Йорка и самое большое частное владение в Израиле. Однако сразу после теракта по странным обстоятельствам оказалось что Коган вовсе не главный собственник. В итоге вся эта история с акционерами Домодедово осталась под большим секретом и странностями.
Один их факторов быстрого роста экономики КНР всем известен: до 40% ВВП направляется в фонд накопления, как и в других дальневосточных странах. Ну, и остальное, в т.ч. - и прямые иностранные инвестиции. Для КНР это, как правило, закордонные китайцы, движимые чувством патриотизма.
все вы правильно сказали. Добавлю еще почему Китай так бурно развивается? Там нет евреев во власти. Все контролируют китайские национальные структуры. При чем с чисто национальных интересов страны и народа. Китайские националисты действуют очень прагматично. Сначала на первом этапе они заманили западные компании дешевой рабочей силой. Теперь на втором этапе они справедливо вводят новые законы и требуют поднять зарплаты рабочим.