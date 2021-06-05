Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет

11:57 5.06.2021

Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении. Это можно сделать в условиях стабильности, заявил он в интервью РБК.

«У нас 110 трлн [руб.] нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 раза увеличить наш ВВП в рублях», — отметил он.

Одно из главных условий для этого, по словам Дерипаски, — увеличение рынка облигаций. Предприниматель напомнил, что российский рынок облигаций составляет 30 трлн руб., что «унизительно мало». Уже сейчас «нужно порядка 70 трлн руб.», — утверждает он. Долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», но без поддержки Центробанка этот вопрос не решить, подчеркнул Дерипаска.

После этого, по словам Дерипаски, нужно будет говорить о рынке капитала, который он характеризует как «полную свободу». Многие, включая Корею, Китай, Ближний Восток, уже прошли этот путь, «и мы в состоянии пройти», даже несмотря на санкции, которые «на нас давят».

Следующим шагом, по мнению Дерипаски, должно стать наведение порядка в «самой главной инфраструктуре» — транспортной и таможенной. «У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», — отметил он. Поручить это надо РЖД или «другой уполномоченной компании».