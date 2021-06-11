Росстат впервые назвал зарплату среднестатистического работника

Медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год оценена в 32 422 руб., что на 6,4% выше аналогичного показателя 2019 года (30 458 руб.).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованные Росстатом данные.

Также отмечается, что Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике, опубликованной сегодня. Данный расчет основан на административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.

Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест - выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России. Показатель определялся Росстатом на основании ранжированного по возрастанию распределения всех рабочих мест по размерам зарплаты.

Ранее сообщалось, что среднемесячная номинальная зарплата в российских организациях за 2020 год составила 51 352 руб. Медианная зарплата оказалась более чем в полтора раза ниже средней зарплаты. Чем выше разница между этими показателями, тем больше разрыв между сверхвысокими зарплатами меньшинства и более низкими заработками большинства.

На основе данных ПФР Росстат мог учесть зарплаты в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей, тогда как средняя зарплата считается только по данным средних и крупных предприятий.

Также стоит отметить, что Росстат опубликовал медианную зарплату в связи с новым порядком определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2021 года. Теперь МРОТ привязан к медианной зарплате, рассчитываемой Росстатом, а не к потребительской корзине. В этом году МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.06.2021, 21:19
    Гость: У "пацанов"

    с каждым месяцем всё лучше.
    Ждём-с, когда обнищавший народ их на вилы начнёт насаживать.

  5. 11.06.2021, 19:31
    Гость: Stalker

    У нас ни дня без побед. А теперь переведем эту медианную зарплату в 32422 рубля в евро. Получается примерно 368 евро. Веселись российский народ. Есть повод для гордости.

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