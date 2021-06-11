Банк России повысил ставку до уровня прошлой весны
Центробанк 11 июня повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 5,5% годовых — с 15 июня. В последний раз ставка Банка России устанавливалась на этом уровне в апреле 2020 года.
«Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», прокомментировал регулятор свое решение.
Этого решения ожидали эксперты и участники рынка: как показывал консенсус-прогноз Bloomberg, большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 0,5 п.п. Были сторонники и более крупного роста. Так, эксперты Goldman Sachs не исключали повышения ставки сразу на 0,75 п.п.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина продолжает считать главным врагом экономического роста инфляцию, а не ставки, денежно-кредитную политику ЦБ — мягкой. Наиболее активные представители бизнеса с этим не согласны. В день решения регулятора против повышения ставки в колонке Forbes высказался бизнес-омбудсмен и предприниматель Борис Титов, призвав Центробанк отвлечься от инфляции, отказаться от старых алгоритмов в условиях новой неопределенности и наконец сжалиться над экономикой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
брать налог с "дохода" от банковских вкладов, вложенных под 3-4%, при том, что проценты инфляции заведомо выше? Есть ли у исполнительной власти право облагать данью фактически чистый убыток вкладчиков, вовсе не для наживы хранящих "деревянные" в банках, а для того только, чтобы притормозить падение их покупательной способности? Куда бы ещё ни шло, если бы правительство раскатывало губу, претендуя на налог с разницы между процентами вклада и инфляции в случае позитивности этой дельты!
Почему безмолвствуют Прокуратура и Верховный Суд, не одёргивая своевольную власть, усугубляющую налогами с пшика последствия ею же допускаемой инфляции?
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина продолжает считать главным врагом экономического роста инфляцию.
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Главный враг реального экономического развития России это внутренний враг. Весь вопрос в том как заставить воровскую касту олигархов-инородцев работать на страну, зпретить вывозить деньги. Паразиты лживо говорят нам мол у нас рынок. Однако смело можно утверждать что никакого рынка в стране нет. У нас же лже-рынок, лже-либерализм, лже-капитализм, лже-патриотизм. Каждый раз лже-либералы во власти пугают людей мол вдруг лже-инвесторы испугаются и откажутся лже-инвестировать в нашу лже-экономику. Хамелеоны.
Вот Вам бабушка Эльвира и олигархов день. Налоги граждане заплатят с фактических убытков по депозитам. Это у кого они есть свыше "лимона". И невидимая "рука рынка" опять потянулась в наши карманы. Радует то, что в основном кризис мы преодолели -начальник сказал.
Говорят, сам Сатана придумал это шутку!