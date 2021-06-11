Банк России повысил ставку до уровня прошлой весны

14:22 11.06.2021

Центробанк 11 июня повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 5,5% годовых — с 15 июня. В последний раз ставка Банка России устанавливалась на этом уровне в апреле 2020 года.

«Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», прокомментировал регулятор свое решение.

Этого решения ожидали эксперты и участники рынка: как показывал консенсус-прогноз Bloomberg, большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 0,5 п.п. Были сторонники и более крупного роста. Так, эксперты Goldman Sachs не исключали повышения ставки сразу на 0,75 п.п.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина продолжает считать главным врагом экономического роста инфляцию, а не ставки, денежно-кредитную политику ЦБ — мягкой. Наиболее активные представители бизнеса с этим не согласны. В день решения регулятора против повышения ставки в колонке Forbes высказался бизнес-омбудсмен и предприниматель Борис Титов, призвав Центробанк отвлечься от инфляции, отказаться от старых алгоритмов в условиях новой неопределенности и наконец сжалиться над экономикой.