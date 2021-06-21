Набиуллина назвала самую опасную стратегию сбережений

09:28 21.06.2021

Самая опасная стратегия сбережений — вложиться в криптовалюту. Такой сценарий может привести к колоссальным потерям. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

«И предвосхищая вопрос – самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно», — цитирует ее издание.

По словам Набиуллиной, одна из самых лучших консервативных стратегий сбережений – депозиты. Набиуллина посоветовала копить в той же валюте, в которой человек будет тратить. «Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги», — рассказала председатель ЦБ. Она отметила, что на валютном рынке намного проще потерять, чем заработать.

Многие, по ее словам, начали вкладывать в фондовый рынок из-за большей доходности, однако есть риски. Она рекомендовала внимательно изучать продукты и критически относиться к их рекламе. Есть риски и при покупке недвижимости. Цены на недвижимость после перегрева могут падать, также не гарантирована возможность быстро ее продать «Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто», — объяснила Набиуллина.