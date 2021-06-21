Набиуллина назвала самую опасную стратегию сбережений
Самая опасная стратегия сбережений — вложиться в криптовалюту. Такой сценарий может привести к колоссальным потерям. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».
«И предвосхищая вопрос – самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно», — цитирует ее издание.
По словам Набиуллиной, одна из самых лучших консервативных стратегий сбережений – депозиты. Набиуллина посоветовала копить в той же валюте, в которой человек будет тратить. «Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги», — рассказала председатель ЦБ. Она отметила, что на валютном рынке намного проще потерять, чем заработать.
Многие, по ее словам, начали вкладывать в фондовый рынок из-за большей доходности, однако есть риски. Она рекомендовала внимательно изучать продукты и критически относиться к их рекламе. Есть риски и при покупке недвижимости. Цены на недвижимость после перегрева могут падать, также не гарантирована возможность быстро ее продать «Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто», — объяснила Набиуллина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все правильно сказано.И добавить нечего.Да никто из руководства ничего доброго нам сказать и не хочет.
купити биткоин ,но завтра придумают какой-то криптоюань.Он будет более удобен, а вы потеряете. вкладывайте в то ,что придумать и распечатать нельзя.И это вечные ценности -золото и серебро
можно, Но это уже не будет биткойн...
и Никто вас не может заставить его покупать, в отличии от Талонов центробанка.
на самом деле, никто ведь не заставляет никого покупать биткой и использовать криптовалюты.
не хотите биткойн и верите Государству которое вас систематически Грабит - это ваша личная позиция и проблема.
тут у вас как раз Полная Свобода.
однако ее НЕТ, как только вы все что нажили за свою жизнь доверяете банкам и правительству.
и вас уже Неоднократно ОНИ Обворовывали.
пирамида МММ тут как раз центробанк и его Талоны, а не криптовалюты.
Наши в последнее время тоже дуреют. Имеют каких-то несчастных пару тысяч - как говорится, хоть в задницу их засунь - потому что квартира стоит в 5-10 раз дороже. Вот они на эти деньги покупают трактора и автомобили. Ладно ещё в деревне - есть где поставить. А в городе - если у каждой семьи будет по 2 машины - куда все это железо ставить. У этих нищебродов ведь нет даже гаражей. Вот и получается, что двор уже забит ими по завязку. А то ли ещё будет - скоро бится за место начнут. Я не шучу - уже шины кладут, чтобы своё место обозначить, некоторые пошли еще дальше - краской рисуют на асфальте номер авто. Только даже это уже не помогает - ты уедешь, твоё место сразу занимают другие. Я так смотрю - учитывая темпы покупки "новых" авто в нашем дворе - скоро точно дойдёт дело до мордобития. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что есть ещё категория товарищей, которые не хотят чтобы чужие машины стояли под их окнами - поэтому они там клумбы с цветочками из шин сделали. Вот и получается всего пол двора на такое количество машин. Мне вот самой очень интересно, чем это все закончится. Думаю, что скоро придётся им свои машины на металлолом сдавать. Да, какое все-таки было "разумное" вложение денег. Если у тебя крутая бэушная тачка, но при этом даже нет денег, чтобы купить гараж, то кто ты после этого? Я просто дурею от всех этих нищебродов - лучше бы себе трусы нормальные купили и что-нибудь пожрать...
Когда женщину раздевает мужчина - это любовь.
Когда тебя на улице, раздевает грабитель - это преступление.
Когда тебя обирает государство - это закон.