Путин разрешил оставлять на Западе доходы от вывоза золота и зерна

22:11 28.06.2021

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, смягчающий нормы валютного контроля для ряда российских экспортеров, в том числе компаний, занимающихся вывозом золота, металлов и зерна.

Согласно документу, одобренному Госдумой в мае и опубликованному сегодня, с 1 июля экспортеры освобождаются от требования обязательно зачислять выручку на российские счета, если продают товары, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим.

В этот перечень включено в том числе золото всех видов (группа 7108) - от монетарного и слитков до порошка, прутков и необработанных форм.

По итогам прошлого года экспорт золота из России вырос на 160% после того, как в апреле ЦБ РФ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране, пишет Finanz.ru.

Кроме этого, согласно закону, оставлять выручку в западных банках смогут экспортеры черных металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков), а также металлургической продукции (кроме железнодорожных рельсов).

Также под смягчение валютного контроля попало зерно - другой ключевой товар экспорта, на котором в прошлом году экономика заработала 8,21 млрд долларов валютной выручки.

Также под смягчение норм не попадают мех и кожа (необработанные шкуры), необработанная древесина, алмазы, драгоценные и полудрагоценные камни, а также руды металлов и минерального сырья.

В общей сложности смягчение валютного контроля затронет экспорт на 160 млрд долларов, оценивает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Не распространяются новые нормы на нефть, газ, нефтепродукты и уголь - сырьевые энергетические товары, обеспечивающие половину экспортных доходов экономики.

