Путин разрешил оставлять на Западе доходы от вывоза золота и зерна
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, смягчающий нормы валютного контроля для ряда российских экспортеров, в том числе компаний, занимающихся вывозом золота, металлов и зерна.
Согласно документу, одобренному Госдумой в мае и опубликованному сегодня, с 1 июля экспортеры освобождаются от требования обязательно зачислять выручку на российские счета, если продают товары, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим.
В этот перечень включено в том числе золото всех видов (группа 7108) - от монетарного и слитков до порошка, прутков и необработанных форм.
По итогам прошлого года экспорт золота из России вырос на 160% после того, как в апреле ЦБ РФ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране, пишет Finanz.ru.
Кроме этого, согласно закону, оставлять выручку в западных банках смогут экспортеры черных металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков), а также металлургической продукции (кроме железнодорожных рельсов).
Также под смягчение валютного контроля попало зерно - другой ключевой товар экспорта, на котором в прошлом году экономика заработала 8,21 млрд долларов валютной выручки.
Также под смягчение норм не попадают мех и кожа (необработанные шкуры), необработанная древесина, алмазы, драгоценные и полудрагоценные камни, а также руды металлов и минерального сырья.
В общей сложности смягчение валютного контроля затронет экспорт на 160 млрд долларов, оценивает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
Не распространяются новые нормы на нефть, газ, нефтепродукты и уголь - сырьевые энергетические товары, обеспечивающие половину экспортных доходов экономики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
зерно же стратегический продукт!
Не нужно быть гением что бы понять, недоимки паны с холопов взыщут.
Вообще это предельно цинично. Под предлогом отсутствия денег в бюджете, замораживают стабфонд (который тихо проедает инфляция)замораживают пенсионные накопления на 10 лет (кому отдавать их потом?) Если те, чьи деньги через 10 лет просто перемрут?? ввели бессовестную пенсионную реформу, ввели более 4000 налогов которые затрагивают каждого, платные дороги, новые штрафы, Гегемон освободил о налогов 164 человека, с совокупным доходом в 230 миллиардов!
Но за то отняв пенсии у народа тут, он дал пенсии Израилю, на 5 миллиардов рублей каждый год! Причём кроме пенсий там от РФ ещё и страховка идёт, то есть те кто из цахал или массад стреляет в наших военных в Сирии под личиной ИГ- им от РФ и пенсия и страховка идёт!
Засиделся он на троне. И лет 20 лет лишние годы сидит!
Самое замечательное в этой новости, что никто не собирается объяснять гражданам России - почему принято это решение и какой в нём экономический смысл. Не вашего ума это дело, смерды.
Своих "пацанов" амператору всея Руси обижать низзя.
А то, не дай Бог, скинут его к чертям-собачкам.
с Байденом насчет домика в Калифорнии.