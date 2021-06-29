Песков заявил, что бизнес в РФ не нуждается в массированной господдержке

23:02 29.06.2021

Ситуация с коронавирусом в России на данный момент не требует такой массированной господдержки экономики, какая была в прошлом году в условиях локдауна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Тогда мы закрывались, была точечная помощь. Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются - продолжаются как после землетрясения афтершоки. Это тоже в экономике продолжается, но тем не менее, ситуация другая: все живет, все работает - испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи", - цитирует Пескова "Интерфакс".

По его мнению, благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам стране удалось пройти между Сциллой и Харибдой.

Пресс-секретарь президента заявил, что в прошлом году из-за локдауна экономика требовала "точечных мер помощи".

"Веерная помощь ни в одной стране мира не сработала - это имеет последствия в виде инфляции, и просто раздача денег - это чистый популизм. А оказание адресной помощи тем в бизнесе, кто больше всего нуждается, тем малоимущим слоям, которые больше всего в этом нуждаются, это доказало свою эффективность в нашем случае", - сказал Песков.