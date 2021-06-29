Песков заявил, что бизнес в РФ не нуждается в массированной господдержке

Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Ситуация с коронавирусом в России на данный момент не требует такой массированной господдержки экономики, какая была в прошлом году в условиях локдауна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Тогда мы закрывались, была точечная помощь. Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются - продолжаются как после землетрясения афтершоки. Это тоже в экономике продолжается, но тем не менее, ситуация другая: все живет, все работает - испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи", - цитирует Пескова "Интерфакс".

По его мнению, благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам стране удалось пройти между Сциллой и Харибдой.

Пресс-секретарь президента заявил, что в прошлом году из-за локдауна экономика требовала "точечных мер помощи".

"Веерная помощь ни в одной стране мира не сработала - это имеет последствия в виде инфляции, и просто раздача денег - это чистый популизм. А оказание адресной помощи тем в бизнесе, кто больше всего нуждается, тем малоимущим слоям, которые больше всего в этом нуждаются, это доказало свою эффективность в нашем случае", - сказал Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.06.2021, 23:24
    Гость: Макар

    /как после землетрясения афтершоки//
    Где он такое услышал...Нахватался.
    А в адресной и очень хорошей помощи, как оказалось, больше всего нуждались те, которые из "своих".

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