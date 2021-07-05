Эксперты оценили ущерб российской экономики от COVID-19
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла ущерб российской экономике в 2020 году на почти один триллион рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году".
В документе говорится, что ущерб экономике от COVID-19 в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей и это без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности. Данный показатель в 1,4 раза превышает суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней.
Отмечается, что только прямые затраты на лечение пациентов в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, а итоговые затраты на проведение тестирования на коронавирусную инфекцию составили 108 млрд рублей. Некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей, заключили авторы документа.
Также ряд прямых выплат из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей, поясняется в документе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...и это без учёта потерь непроизведенного валового национального продукта.
Это естественно. Его не существует.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла ущерб российской экономике в 2020 году
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никакой "пандемии" НЕ Было и ущерб нанес не Говид - это все Сделало Правительство рф.
Для того всё и затевалось
Ущерб не от ковида, а от идиотизма и вредительства властей. Всего этого можно было не устраивать. Пример - Белоруссия.
как всегда у чиновников: их борьба с чем-то намного страшнее того с чем они борятся.