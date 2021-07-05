Эксперты оценили ущерб российской экономики от COVID-19

07:49 5.07.2021

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла ущерб российской экономике в 2020 году на почти один триллион рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году".

В документе говорится, что ущерб экономике от COVID-19 в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей и это без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности. Данный показатель в 1,4 раза превышает суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней.

Отмечается, что только прямые затраты на лечение пациентов в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, а итоговые затраты на проведение тестирования на коронавирусную инфекцию составили 108 млрд рублей. Некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей, заключили авторы документа.

Также ряд прямых выплат из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей, поясняется в документе.