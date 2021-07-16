Производители продовольствия в России за полгода подняли цены на 8,6%

21:41 16.07.2021

Производители продуктов питания в июне подняли цены к маю на 0,8%. В целом за первое полугодие 2021 года производители повысили цены на 8,6%. По сравнению с июнем прошлого года рост составил 16,7%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году еда дорожала не так быстро: в июне по сравнению с маем рост составил 0,7%, за шесть месяцев - 3,6%, по сравнению с июнем 2019 года - 2,3%.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ несколько дней назад заявил, что большинство продуктов на прилавках российских магазинов непрерывно дорожает с начала 2020 года и к осени россияне должны быть готовы к подорожанию практически всех жизненно важных продуктов - сахара, круп, макарон, растительного масла и хлеба.