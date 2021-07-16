Производители продовольствия в России за полгода подняли цены на 8,6%

© KM.RU, Илья Шабардин

Производители продуктов питания в июне подняли цены к маю на 0,8%.  В целом за первое полугодие 2021 года производители повысили цены на 8,6%. По сравнению с июнем прошлого года рост составил 16,7%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году еда дорожала не так быстро: в июне по сравнению с маем рост составил 0,7%, за шесть месяцев - 3,6%, по сравнению с июнем 2019 года - 2,3%.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ несколько дней назад заявил, что большинство продуктов на прилавках российских магазинов непрерывно дорожает с начала 2020 года и к осени россияне должны быть готовы к подорожанию практически всех жизненно важных продуктов - сахара, круп, макарон, растительного масла и хлеба.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.07.2021, 00:41
    Гость: ABCD

    А для меня или кого то ещё, есть разница в том, кто печёт этот хлеб? нет, разницы никакой!

  4. 16.07.2021, 23:48
    Гость: Тихо, тихо,

    хлеб ... после НГ стоил 28р а стал сейчас 52р!
    Верно.
    Но хлеб Вы покупаете у торговцев в магазине.
    А Вам пишут про производителей.

  5. 16.07.2021, 22:18
    Гость: ABCD

    Какие 8,6%??? Это что за враньё?
    Если только один "серый" Владимирский котрый, хлеб (советский, классический) у нас после НГ стоил 28р а стал сейчас 52р! Это 8,6%?
    Капуста стоила весной 34р а сейчас 77р, масло бутылка было 82р а сейчас стало 146р!
    Тут местами можно говорить об минимум 80..200% подорожании!
    Хазин уже мычит о том, что мол злой запад через своих наймитов пытается раскачать ситуацию. Дескать какие то негодяйцы специально поднимают цены в стране, что бы обозлить народ. Опять значит кто-то виноват. Но не коллектив "специалистов" имени Бори Ельцина. Они никогда ни при чём. Уже 20 лет как. Не они обещали сказочное процветание стране, не они обещали достойную жизнь и зарплаты, не они пенсионную реформу обещали не вводить (пока он президент, а он значит в тот момент уже не был президентом, что подписал её?)
    2008г. С самых высоких трибун в массы летит (чуть не сказал кусок...)
    — каждый россиянин будет получать свою долю от использования природных богатств;
    — уровень жизни во всех регионах – как на Западе;
    — увеличение пенсий до 45тыс руб;
    — на каждого россиянина – до 100кв.м жилой площади;
    — рост зарплат до 2700 долларов в месяц.
    — безвизовый режим с Евросоюзом.
    — вхождение страны в пятёрку самых развитых стран мира
    — МРОТ в 25..27тыс руб;
    и так далее...
    А вместо этого мы получили картошку по 80 рублей!
    Они обещанного не исполняют, и даже Путин НЕ вспоминает об этих обещаниях, но опять призывают голосовать за них, так как Россия без них развалится. Вот ей богу!

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