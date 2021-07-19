Более 70% россиян экономят из-за роста цен на повседневные товары

13:32 19.07.2021

Хотя у части россиян, несмотря на коронавирус, улучшилось материальное положение, желание экономить не пропало. 71% граждан продолжают экономить из-за роста цен на товары повседневного спроса. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ, результаты которого приводит «Коммерсант».

Большая часть опрошенных (68%) экономят на развлечениях вне дома, выяснили эксперты. По сравнению с январем — мартом этот показатель сократился на 1 п.п. Еще 67% стараются не тратить деньги на приобретение новой одежды, а 61% — на питание вне дома. 54% респондентов ограничивают себя в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд.

«Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», — рассказывает директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова. По ее словам, в апреле — июне приобрести новые вещи были готовы лишь 40% граждан, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 42%.

Каждый третий россиянин заявил, что обеспокоен подорожанием товаров повседневного спроса. В X5 Group сообщили, что на сегодня граждане чаще ходят в магазины, но тратят меньше, чем в прошлом году. Из отчетности корпорации следует, что в годовом выражении средний чек в «Пятерочке» снизился на 8,4% — до 394,1 руб., а в «Перекрестке» — на 19,4% до 591,4 руб.