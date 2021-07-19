Более 70% россиян экономят из-за роста цен на повседневные товары

Фото с сайта Pixabay.com

Хотя у части россиян, несмотря на коронавирус, улучшилось материальное положение, желание экономить не пропало. 71% граждан продолжают экономить из-за роста цен на товары повседневного спроса. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ, результаты которого приводит «Коммерсант».

Большая часть опрошенных (68%) экономят на развлечениях вне дома, выяснили эксперты. По сравнению с январем — мартом этот показатель сократился на 1 п.п. Еще 67% стараются не тратить деньги на приобретение новой одежды, а 61% — на питание вне дома. 54% респондентов ограничивают себя в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд.

«Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», — рассказывает директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова. По ее словам, в апреле — июне приобрести новые вещи были готовы лишь 40% граждан, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 42%.

Каждый третий россиянин заявил, что обеспокоен подорожанием товаров повседневного спроса. В X5 Group сообщили, что на сегодня граждане чаще ходят в магазины, но тратят меньше, чем в прошлом году. Из отчетности корпорации следует, что в годовом выражении средний чек в «Пятерочке» снизился на 8,4% — до 394,1 руб., а в «Перекрестке» — на 19,4% до 591,4 руб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.07.2021, 17:32
    Гость: ABCD

    Сам термин "совок" придумала бабушка жаба рАсеянского либерализма почётный пациент клиники им. Кащенко Новодворская. Тот, кто повторяет этот антисоветский термин применительно к СССР, оскорбляет память советского народа.

  5. 19.07.2021, 16:32
    Гость: профессор Преображенский

    \ Проблема в том, что в РФ никакого капиталистического рынка за 30 лет эта контуженная власть так и не смогла создать.
    Так коммунисты и коммунизм за 70 лет не построили! Зато сколько они совкам наобещали...

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