Траты россиян на минимальный набор школьника выросли на 13%

08:45 21.07.2021

Стоимость минимального школьного набора в 2021 году выросла на 13%, составив почти 13 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" от "Платформы ОФД".

В минимальный список товаров для школы вошли канцелярские принадлежности и школьная форма.

Стоимость комплекта необходимых канцелярских товаров (карандашей, ручек, альбомов и т.д.) в среднем в первой половине июля составила 690 рублей, что на 6% выше, чем год назад. Средний чек покупки дневника составил 107 рублей (на 3% выше 2020 года). Цена пенала в среднем составила 728 рублей (рост на 8%), набор карандашей и ручек стоил 182 рубля (рост на 8%), набор тетрадей - 306 рублей (рост на 6%).

В набор школьной одежды вошли школьная форма (1651 руб, рост на 15%), школьная блузка/рубашка (817 руб, рост на 15%), брюки/юбка (1081 руб, рост на 4%), кроссовки (2188 руб, рост на 22%), детские тубли/ботинки (1883 руб, рост на 4%) и школьный рюкзак (1692 руб, рост на 8%)

"Если брать этот список товаров в качестве условного минимального набора для школы (без учета иных трат на повседневную одежду и принадлежности) — средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 руб., что на 13% выше, чем в прошлом году", — говорится в исследовании.

18 июля было подписано распоряжение, согласно которому родителям школьников до 18 лет направят социальные выплаты в размере 10 тыс. руб. Всего правительство выделило 204 млрд руб. для этих целей. Прием заявлений на выплату начался 15 июля и продлится до 1 ноября. Мерой господдержки планируется охватить около 20 млн школьников.