Путин объяснил инфляцию резким ростом российской экономики
Инфляция в России превысила целевые ориентиры на фоне резкого роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.
По данным Росстата, с начала 2020 года темпы роста потребительских цен утроились (с 2,5% до 6,5%), а продовольственная инфляция стала выше вчетверо (8,7%).
За год курятина подорожала на 19%, рыба - на 9%, подсолнечное масло и яйца - на 27%, сахар - на 44%. За январь-июнь гречка стала дороже на 10%, картофель - на 69%, капуста - на 93%, а рост цен на морковь достиг 142%. Опрос ЦБ, проведенный в июле, показал, что каждый пятый в России (21,7%) считает, что страна находится на грани гиперинфляции, составляющей 30% и более, а в среднем граждане оценивают рост цен почти втрое выше, чем Росстат - 16,5%, пишет Finanz.ru.
По мнению Путина, инфляционные процессы увязаны с заметным ростом экономической активности.
«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом», - констатировал президент.
Это «сопровождается ростом инфляции», которая «выходит за наши целевые ориентиры», хотя и не так значительно, как в США, заявил Путин. «Скажем, в США инфляция превысила 5%, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух», - привел он пример.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такое было бы возможно только в одном случае: если вслед за ростом экономики резко выросли доходы населения. Тогда понятно, у людей стало больше денег и они готовы больше платить. Но этого нет и не предвидится. Поэтому любые разговоры о том что цены выросли из-за подъёма экономики - жульничество. Да и так уже никто не верит. А если ещё и жульничать...
на юридическом факультете Ленинградского университета.
Путин объяснил инфляцию резким ростом российской экономики
Провал экономики = рост инфляции, рост экономики тоже рост инфляции!
Особенно смешно или даже подленько выглядит ссылка на то, что у американцев инфляция тоже выше ожидаемой. Бедный Геббельс извертелся в гробу от зависти.
Период, когда Кремль оправдывал задержки и сбои обещанного роста благосостояния некими западными конъюнктурными проблемами, уже прошел.
Даваемые Кремлём обещания "обещаю пообещать ещё больше обещаний" -типа "варенье на завтра" в обмен на поддержку Кремля сегодня, общество уже перестало устраивать.
Сейчас всем стало окончательно понятно. Никакого роста благосостоянии народа не будет в принципе, так как это НЕ является целью Гегемона и его команды. Наоборот, они заинтересованны в дальнейшем росте нищеты, безработицы, усилении социальной напряженности в стране, и немало важно- в постоянном увеличении социальной пропасти между "слоями населения". Сейчас у "башен" вызывает беспокойство только два момента, удержание власти путём проведения шоу "выборы" как можно дольше, и сдерживании стремительно нищающего народа от попыток публичных выступлений.