Путин объяснил инфляцию резким ростом российской экономики

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Инфляция в России превысила целевые ориентиры на фоне резкого роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

По данным Росстата, с начала 2020 года темпы роста потребительских цен утроились (с 2,5% до 6,5%), а продовольственная инфляция стала выше вчетверо (8,7%).
 За год курятина подорожала на 19%, рыба - на 9%, подсолнечное масло и яйца - на 27%, сахар - на 44%. За январь-июнь гречка стала дороже на 10%, картофель - на 69%, капуста - на 93%, а рост цен на морковь достиг 142%. Опрос ЦБ, проведенный в июле, показал, что каждый пятый в России (21,7%) считает, что страна находится на грани гиперинфляции, составляющей 30% и более, а в среднем граждане оценивают рост цен почти втрое выше, чем Росстат - 16,5%, пишет Finanz.ru.

По мнению Путина, инфляционные процессы увязаны с заметным ростом экономической активности.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом», - констатировал президент.

Это «сопровождается ростом инфляции», которая «выходит за наши целевые ориентиры», хотя и не так значительно, как в США, заявил Путин. «Скажем, в США инфляция превысила 5%, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух», - привел он пример.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2021, 01:21
    Гость: советский инженер

    Такое было бы возможно только в одном случае: если вслед за ростом экономики резко выросли доходы населения. Тогда понятно, у людей стало больше денег и они готовы больше платить. Но этого нет и не предвидится. Поэтому любые разговоры о том что цены выросли из-за подъёма экономики - жульничество. Да и так уже никто не верит. А если ещё и жульничать...

  3. 28.07.2021, 00:46
    Гость: Гы-гы-гыыыыыыы- Я ПОД СТОЛОМ

    Путин объяснил инфляцию резким ростом российской экономики

  4. 28.07.2021, 00:13
    Гость: Интересно извилины у дяди пляшут

    Провал экономики = рост инфляции, рост экономики тоже рост инфляции!
    Особенно смешно или даже подленько выглядит ссылка на то, что у американцев инфляция тоже выше ожидаемой. Бедный Геббельс извертелся в гробу от зависти.

  5. 28.07.2021, 00:03
    Гость: ABCD

    Период, когда Кремль оправдывал задержки и сбои обещанного роста благосостояния некими западными конъюнктурными проблемами, уже прошел.
    Даваемые Кремлём обещания "обещаю пообещать ещё больше обещаний" -типа "варенье на завтра" в обмен на поддержку Кремля сегодня, общество уже перестало устраивать.
    Сейчас всем стало окончательно понятно. Никакого роста благосостоянии народа не будет в принципе, так как это НЕ является целью Гегемона и его команды. Наоборот, они заинтересованны в дальнейшем росте нищеты, безработицы, усилении социальной напряженности в стране, и немало важно- в постоянном увеличении социальной пропасти между "слоями населения". Сейчас у "башен" вызывает беспокойство только два момента, удержание власти путём проведения шоу "выборы" как можно дольше, и сдерживании стремительно нищающего народа от попыток публичных выступлений.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
На авиасалоне МАКС-2021 представлен новый истребитель ОКБ «Сухой»
«Одно из главных обвинений против Путина — почему он не зачистил "врагов народа" в собственном окружении»
Ставропольский «золотой» гаишник пересмотрел ролики Навального
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке
Избранное
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
Империя и народ
«Право на жилище и его неприкосновенность – это не только право на четыре стены и крышу. Это право на обладание своей идентичностью»
Преимущества и свойства газобетонных блоков
Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения
Самые частые правонарушения водителей. Ты тоже так делаешь?
Что делает льняной гель настоящим хитом домашней красоты
Самые странные диеты в истории
Кинопремьера «Чернобыль»: Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?
Средства рукотворной красоты, или Как хранить косметику?
Ракеты на Кубе или выражение озабоченности МИД: возможный российский ответ Байдену