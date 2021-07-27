Путин объяснил инфляцию резким ростом российской экономики

22:34 27.07.2021

Инфляция в России превысила целевые ориентиры на фоне резкого роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

По данным Росстата, с начала 2020 года темпы роста потребительских цен утроились (с 2,5% до 6,5%), а продовольственная инфляция стала выше вчетверо (8,7%).

За год курятина подорожала на 19%, рыба - на 9%, подсолнечное масло и яйца - на 27%, сахар - на 44%. За январь-июнь гречка стала дороже на 10%, картофель - на 69%, капуста - на 93%, а рост цен на морковь достиг 142%. Опрос ЦБ, проведенный в июле, показал, что каждый пятый в России (21,7%) считает, что страна находится на грани гиперинфляции, составляющей 30% и более, а в среднем граждане оценивают рост цен почти втрое выше, чем Росстат - 16,5%, пишет Finanz.ru.

По мнению Путина, инфляционные процессы увязаны с заметным ростом экономической активности.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом», - констатировал президент.

Это «сопровождается ростом инфляции», которая «выходит за наши целевые ориентиры», хотя и не так значительно, как в США, заявил Путин. «Скажем, в США инфляция превысила 5%, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух», - привел он пример.