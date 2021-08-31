ИИС или брокерский cчет: что лучше?

12:53 31.08.2021

Брокерский счет и ИИС дают частным инвесторам доступ на биржу. ИИС подходит для долгосрочных инвестиций и накоплений. Узнайте подробнее, в чем разница между ИИС и брокерским счетом и что из этого лучше.

Из этой статьи вы узнаете:

В чём отличие брокерского счёта от ИИС

Что выгоднее: брокерский счёт или ИИС

Как заработать на брокерском счёте и ИИС

Брокерский счёт или ИИС: как сделать окончательный выбор

Чтобы начать инвестировать и получать прибыль от операций с ценными бумагами, нужно открыть брокерский счёт. Напрямую у эмитента купить акции или облигации не получится. Только через посредника – брокера с лицензией Центробанка на брокерскую деятельность.

Если вас интересует заработок на ценных бумагах, расскажем, какой счёт лучше открыть: классический брокерский или индивидуальный инвестиционный.

В чём отличие брокерского счёта от ИИС

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) – это тоже брокерский счёт, только с налоговыми льготами и несколькими ограничениями по использованию.

Инвестор выбирает из двух вычетов:

На взнос (тип А) — когда возвращается 13% от суммы, которую он положил на счёт, но не более 52 000 рублей в год,

На доход (тип Б) — когда можно освободить весь доход по ИИС от налога 13%. Такой вычет предоставляется только при закрытии счёта через 3 года с момента открытия.

Владелец классического брокерского счёта платит НДФЛ с прибыли от биржевой торговли. Но льготы тоже есть. Например, от НДФЛ могут освободить, если держать акции на счёте 3 года или дольше.

Таблица 1. Сравнение брокерского счёта и ИИС по налоговым льготам для их владельца

Льгота ИИС Обычный брокерский счёт Освобождение от НДФЛ инвестиционного дохода Доступно, если это ИИС типа Б. Максимальная сумма прибыли, которая не облагается налогом, – 1 млн рублей в год. Доступно, если инвестор вложился в акции и держал их на счете Минимум 3 года, или 1 год, если это бумаги из сектора РИИ Московской биржи. Получение налогового вычета на взнос Доступно, если это ИИС типа А. Он позволяет вернуть до 52 000 рублей в год на вложенные средства. Недоступно Освобождение купонов облигаций от НДФЛ Доступно Доступно

Какие ещё есть отличия?

Глобальная разница в том, что брокерский счёт подходит для проведения всех видов операций, независимо от предмета сделки, а ИИС может использоваться только для работы с ценными бумагами, обращающимися на российских биржах, и его основная и единственная валюта — российский рубль.

С обычного брокерского счёта можно вывести деньги, когда потребуется, а также вложить любую сумму без ограничений. На ИИС разрешается вносить не больше 1 млн рублей в год и нельзя снимать деньги раньше, чем пройдёт 3 года, если не хотите потерять налоговый вычет. Если закрыть счёт досрочно, не будет налоговых льгот. А то, что инвестор уже успел получить, придётся вернуть в бюджет.

Таблица 2. Чем отличаются брокерский счёт и ИИС

Нужно вывести данные в виде таблицы 3 столбца, 5 строк:

Что сравниваем Обычный брокерский счёт ИИС Сумма пополнения Нет ограничений Не больше 1 млн рублей в год Валюта пополнения Российские рубли, доллары США, евро Только российские рубли Вывод средств при закрытии счёта Без ограничений Всю сумму по окончании срока действия (3 года) Количество действующих счетов Нет ограничений 1

Если хотите больше узнать о видах брокерских счетов и начать инвестировать, всегда можете обратиться к экспертам Альфа-Банка. Вас проконсультируют и подберут выгодное решение. Есть разные тарифные планы с открытием ИИС и других типов брокерских счетов как для начинающих, так и для опытных инвесторов.

Как заработать на брокерском счёте и ИИС

Как можно заработать:

Покупать акции. Если изучить рынок и вкладывать в надёжные крупные компании, можно получать хороший доход. Заработать можно на любых акциях, которые есть на рынке. В России две биржи: Московская и Санкт-Петербургская. На этих площадках проводят торги российскими и зарубежными ценными бумагами, в том числе акциями американских компаний: Apple, Google, Amazon, Facebook, Coca-Cola, IBM и т. д. Если вы только начинаете зарабатывать на ценных бумагах, лучше выбрать наименее рискованные варианты инвестирования.

Инвестировать в облигации (государственные, муниципальные, корпоративные). Такие активы подойдут начинающим: риски потерять деньги минимальные, но и прибыль не такая большая. По данным Центробанка, доходность государственных облигаций в 2020 году составляла 5,15–6,7% годовых. Но всё равно это выгодно. Если у вас ИИС, то дополнительно будете получать налоговый вычет в размере 13% от суммы вложений. В итоге прибыль будет больше, чем от вложений на депозит. Сейчас банки предлагают не такие высокие ставки по вкладам: всего 3–7% годовых.

Вкладывать деньги в фонды (покупать паи ПИФ). Бывают ПИФы акций, облигаций, недвижимости, смешанных инвестиций и другие. Пай в ПИФе – это составная часть, «кусочек» фонда. По статистике Национальной ассоциации участников фондового рынка, средняя доходность ПИФов составляет 15–20% годовых. Конечно, это средний показатель. Доход с пая может как уйти в минус, так и составить 100% и больше годовых. Чтобы вы меньше рисковали, в Альфа-Банке есть уже готовые программы для инвесторов. Можете выбрать одну из программ, включающих консультации экспертов, рекомендации по составлению инвестиционного портфеля, постоянное сопровождение опытных специалистов фондового рынка либо доверительное управление, когда банк безопасно вкладывает в ценные бумаги и торгует на фондовом рынке за вас.

Что выгоднее: брокерский счёт или ИИС

Нельзя сказать однозначно, что выгоднее. Всё зависит от ваших целей, знаний и финансовых возможностей: сколько денег и на какой срок вы готовы вложить, какой уровень риска вас устроит.

Брокерский счёт даёт более широкие возможности. Можно покупать любые ценные бумаги, акции таких известных компаний, как Apple, Google, Amazon, IBM и других.

Можно получить хорошие деньги на рыночных колебаниях стоимости акций. Но на практике сложно предсказать, что всё получится. Это агрессивные и очень рискованные сделки для опытных. Это нужно понимать.

ИИС имеет ограничения, но стабильный процент доходности по облигациям и другим ценным бумагам, низкие риски и налоговые льготы – это то, что привлекает начинающих инвесторов.

Брокерский счёт или ИИС: как сделать окончательный выбор

Чтобы сделать выбор, открывать брокерский счёт или ИИС, определитесь с целями: хотите рисковать и получать больше дохода за короткий срок или хотите вложить деньги, получать налоговые льготы и ждать 3 года, пока сумма вырастет. Не запрещено открывать сразу несколько брокерских счетов. Можно подать заявку на открытие ИИС и другого типа брокерского счёта.

В любом случае, чтобы сделать окончательный выбор, спросите у экспертов, что для вас выгодно и безопасно. В Альфа-Банке бесплатно консультируют и помогают желающим открыть брокерский счёт. Или вы можете самостоятельно ознакомиться со всеми тарифами на брокерские счета, тарифами на ИИС и выбрать нужный.