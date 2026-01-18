США введут пошлины против европейских стран из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за позиции по Гренландии, сообщает РИА Новости.

"Начиная с 1 февраля 2026 года все вышеупомянутые страны будут облагаться пошлиной в десять процентов на все товары, поставляемые в США", — написал он в соцсети Truth Social.

С 1 июня тариф вырастет до 25 процентов, а сама пошлина будет подлежать уплате до достижения "полного и окончательного приобретения Гренландии". Как утверждает Трамп, Штаты готовы к немедленным переговорам о статусе острова с любыми из перечисленных стран.

По его словам, США долгие годы субсидировали Данию и все страны ЕС без какой-либо компенсации с их стороны. Теперь же они  "ведут опасную игру", препятствуя осуществлению его притязаний на Гренландию.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2026, 00:58
    Гость: Опрос американцев о Гренландии привел к неожиданным результа

    Абсолютное большинство американцев выступили против захвата Гренландии армией США. Опрос с неожиданными результатами провел телеканал CBS вместе с компанией YouGov.

    86 процентов респондентов заявили, что не одобрили бы применение военной силы с целью захвата острова. 70 процентов опрошенных также выступили против покупки Гренландии за счет федеральных средств.

    70 процентов американцев выразили уверенность в том, что захват острова привел бы к выходу США из НАТО. При этом 42 процента опрошенных посчитали, что аннексия Гренландии продемонстрировала бы силу Штатов для России и Китая.

    Ранее опрос YouGov и издания The Economist показал, что лишь менее 10 процентов граждан США поддерживают применение военной силы для установления контроля над Гренландией.

    ЗЫ. Хорошая отмазка у Трампа-захвачу всё, чтобы Китаю и России не
    досталось.

    Мадуру он тоже поэтому захватил)))))))))))))
    Вот так ! Пугали весь мир...кричали НА БЕРЛИН МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ,
    Варшава и Финляндия были НАШИ... ДОКРИЧАЛИСЬ.

  2. 19.01.2026, 00:50
    Гость: Вы будете смеяться

    Канада может стать следующей целью США после присоединения Гренландии. Такое развитие событий спрогнозировал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с РИА Новости.

    Он допустил, что Вашингтон может окружить Канаду и аннексировать часть ее территории. Эксперт также отметил, что считает события вокруг Гренладии «невероятными».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пожаловался помощникам на уязвимость Канады перед Россией и Китаем. Как сообщил телеканал NBC News, глава государства обеспокоен тем, что Оттава не может защитить себя и свои границы от любых посягательств со стороны Москвы или Пекина.

  5. 18.01.2026, 22:56
    Гость: Врешь, не возьмешь!

    "Страны ЕС рассматривают возможность введения тарифов на сумму 93 миллиарда евро в отношении США или ограничения доступа американских компаний.
    Париж и Берлин координируют совместный ответ, а их министры финансов должны встретиться в Берлине в понедельник, прежде чем отправиться в Брюссель на встречу со своими европейскими коллегами для выработки решения".

