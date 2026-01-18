США введут пошлины против европейских стран из-за Гренландии

16:36 18.01.2026

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за позиции по Гренландии, сообщает РИА Новости.

"Начиная с 1 февраля 2026 года все вышеупомянутые страны будут облагаться пошлиной в десять процентов на все товары, поставляемые в США", — написал он в соцсети Truth Social.

С 1 июня тариф вырастет до 25 процентов, а сама пошлина будет подлежать уплате до достижения "полного и окончательного приобретения Гренландии". Как утверждает Трамп, Штаты готовы к немедленным переговорам о статусе острова с любыми из перечисленных стран.

По его словам, США долгие годы субсидировали Данию и все страны ЕС без какой-либо компенсации с их стороны. Теперь же они "ведут опасную игру", препятствуя осуществлению его притязаний на Гренландию.