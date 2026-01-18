США введут пошлины против европейских стран из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за позиции по Гренландии, сообщает РИА Новости.
"Начиная с 1 февраля 2026 года все вышеупомянутые страны будут облагаться пошлиной в десять процентов на все товары, поставляемые в США", — написал он в соцсети Truth Social.
С 1 июня тариф вырастет до 25 процентов, а сама пошлина будет подлежать уплате до достижения "полного и окончательного приобретения Гренландии". Как утверждает Трамп, Штаты готовы к немедленным переговорам о статусе острова с любыми из перечисленных стран.
По его словам, США долгие годы субсидировали Данию и все страны ЕС без какой-либо компенсации с их стороны. Теперь же они "ведут опасную игру", препятствуя осуществлению его притязаний на Гренландию.
Абсолютное большинство американцев выступили против захвата Гренландии армией США. Опрос с неожиданными результатами провел телеканал CBS вместе с компанией YouGov.
86 процентов респондентов заявили, что не одобрили бы применение военной силы с целью захвата острова. 70 процентов опрошенных также выступили против покупки Гренландии за счет федеральных средств.
70 процентов американцев выразили уверенность в том, что захват острова привел бы к выходу США из НАТО. При этом 42 процента опрошенных посчитали, что аннексия Гренландии продемонстрировала бы силу Штатов для России и Китая.
Ранее опрос YouGov и издания The Economist показал, что лишь менее 10 процентов граждан США поддерживают применение военной силы для установления контроля над Гренландией.
Канада может стать следующей целью США после присоединения Гренландии. Такое развитие событий спрогнозировал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с РИА Новости.
Он допустил, что Вашингтон может окружить Канаду и аннексировать часть ее территории. Эксперт также отметил, что считает события вокруг Гренладии «невероятными».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пожаловался помощникам на уязвимость Канады перед Россией и Китаем. Как сообщил телеканал NBC News, глава государства обеспокоен тем, что Оттава не может защитить себя и свои границы от любых посягательств со стороны Москвы или Пекина.
"Страны ЕС рассматривают возможность введения тарифов на сумму 93 миллиарда евро в отношении США или ограничения доступа американских компаний.
Париж и Берлин координируют совместный ответ, а их министры финансов должны встретиться в Берлине в понедельник, прежде чем отправиться в Брюссель на встречу со своими европейскими коллегами для выработки решения".