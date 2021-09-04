Правительство расширило перечень востребованных в экономике профессий

Международный молодежный форум инноваторов © KM.RU, Кирилл Зыков

Правительство добавило в список профессий, востребованных в экономике России, 55 специальностей. Также его расширили 35 профессиями в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания. Постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "Коммерсант".

В список вошли следующие специальности:

  • дошкольное образование,
  • сестринское дело,
  • лечебное дело,
  • агрономия,
  • аддитивные технологии,
  • гостиничное дело,
  • эксплуатация беспилотных авиационных систем,
  • управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.


В числе востребованных профессий:

  • графический дизайнер,
  • дефектоскопист,
  • мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,
  • мастер растениеводства,
  • мастер общестроительных работ,
  • лепщик-модельщик архитектурных деталей.

Студенты этих направлений смогут получать стипендии российского правительства до 4 тыс. руб. ежемесячно. Их назначают за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Полный список не приводится. Документ будет опубликован позднее.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.09.2021, 00:14
    Гость: чартипльо

    а всеобщую трудовую занятость и почет человеку труда при элите живущей служением а не снятием сливок не судьба????!!?????????????

  3. 04.09.2021, 22:31
    Гость: однозначно

    Охрана,жандармерия,полиция,казаки,юристы,чиновники , священнослужители пр пр -самые востребованные у этой власти персоны.Кто угодно,но только не тот,кто своим трудом и умом способен создать нечто полезное для страны.

  5. 04.09.2021, 21:41
    Гость: Анна

    Зачем Госплану роботы? Госплану люди нужны ,а не роботы с беспилотниками. Думай что пишешь.

Все комментарии (14)
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