Правительство расширило перечень востребованных в экономике профессий

19:12 4.09.2021

Правительство добавило в список профессий, востребованных в экономике России, 55 специальностей. Также его расширили 35 профессиями в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания. Постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "Коммерсант".

В список вошли следующие специальности:

дошкольное образование,

сестринское дело,

лечебное дело,

агрономия,

аддитивные технологии,

гостиничное дело,

эксплуатация беспилотных авиационных систем,

управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.



В числе востребованных профессий:

графический дизайнер,

дефектоскопист,

мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,

мастер растениеводства,

мастер общестроительных работ,

лепщик-модельщик архитектурных деталей.

Студенты этих направлений смогут получать стипендии российского правительства до 4 тыс. руб. ежемесячно. Их назначают за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Полный список не приводится. Документ будет опубликован позднее.