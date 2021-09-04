Правительство расширило перечень востребованных в экономике профессий
Правительство добавило в список профессий, востребованных в экономике России, 55 специальностей. Также его расширили 35 профессиями в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания. Постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "Коммерсант".
В список вошли следующие специальности:
- дошкольное образование,
- сестринское дело,
- лечебное дело,
- агрономия,
- аддитивные технологии,
- гостиничное дело,
- эксплуатация беспилотных авиационных систем,
- управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
В числе востребованных профессий:
- графический дизайнер,
- дефектоскопист,
- мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,
- мастер растениеводства,
- мастер общестроительных работ,
- лепщик-модельщик архитектурных деталей.
Студенты этих направлений смогут получать стипендии российского правительства до 4 тыс. руб. ежемесячно. Их назначают за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Полный список не приводится. Документ будет опубликован позднее.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а всеобщую трудовую занятость и почет человеку труда при элите живущей служением а не снятием сливок не судьба????!!?????????????
Сам придумал или кто нашептал
Охрана,жандармерия,полиция,казаки,юристы,чиновники , священнослужители пр пр -самые востребованные у этой власти персоны.Кто угодно,но только не тот,кто своим трудом и умом способен создать нечто полезное для страны.
В вовочкином царстве.
Зачем Госплану роботы? Госплану люди нужны ,а не роботы с беспилотниками. Думай что пишешь.