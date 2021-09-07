«Дыру» в бюджете Москвы закрыли пенсионными накоплениями россиян

20:39 7.09.2021

К покрытию дефицита бюджета Москвы, который в этом году достигает рекордных 510 млрд рублей, подключились негосударственные пенсионные фонды, управляющие деньгами 37 миллионов россиян.

Во втором квартале НПФ, в введении которых находится 4,5 триллиона рублей накоплений и пенсионных резервов, по-крупному вложились в первый за восемь лет выпуск госдолга столицы, пишет Finanz.ru со ссылкой на ЦБ РФ.

Москва в 2021 году разместила два транша облигаций на общую сумму 115 млрд рублей, из которых 70 млрд пришлось на «зеленые» бонды.

По данным ЦБ, НПФ во втором квартале за счет покупки столичных бумаг увеличили долю госдолга субъектов в портфелях разом более чем втрое - с 0,4% до 1,3%. Таким образом, они могли инвестировать до 40 млрд рублей в облигации Москвы, обеспечив более трети всех привлеченных на рынке средств.

Всего за год московские власти планировали занять на рынке 396 млрд рублей, чтобы долгом оплатить примерно три четверти бюджетного дефицита.

По прогнозу международного рейтингового агентства S&P, к концу года столичное правительство полностью израсходует собственные остатки средств, оставив «про запас» только деньги на счетах бюджетных учреждений. Это около 500 млрд рублей, которые будут служить «буфером ликвидности» и в случае необходимости смогут покрыть обязательства города.