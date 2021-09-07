«Дыру» в бюджете Москвы закрыли пенсионными накоплениями россиян
К покрытию дефицита бюджета Москвы, который в этом году достигает рекордных 510 млрд рублей, подключились негосударственные пенсионные фонды, управляющие деньгами 37 миллионов россиян.
Во втором квартале НПФ, в введении которых находится 4,5 триллиона рублей накоплений и пенсионных резервов, по-крупному вложились в первый за восемь лет выпуск госдолга столицы, пишет Finanz.ru со ссылкой на ЦБ РФ.
Москва в 2021 году разместила два транша облигаций на общую сумму 115 млрд рублей, из которых 70 млрд пришлось на «зеленые» бонды.
По данным ЦБ, НПФ во втором квартале за счет покупки столичных бумаг увеличили долю госдолга субъектов в портфелях разом более чем втрое - с 0,4% до 1,3%. Таким образом, они могли инвестировать до 40 млрд рублей в облигации Москвы, обеспечив более трети всех привлеченных на рынке средств.
Всего за год московские власти планировали занять на рынке 396 млрд рублей, чтобы долгом оплатить примерно три четверти бюджетного дефицита.
По прогнозу международного рейтингового агентства S&P, к концу года столичное правительство полностью израсходует собственные остатки средств, оставив «про запас» только деньги на счетах бюджетных учреждений. Это около 500 млрд рублей, которые будут служить «буфером ликвидности» и в случае необходимости смогут покрыть обязательства города.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Вы не понимаете - это другое" :))) На перекладывание плитки, которая коробится каждую зиму от образования под ней льда - это же деньги нужны! На оснащение аж по 20 штук видеокамер в каждом вагоне метро - это ж расходы... И создание систем биометрии на входе в метро - это расходы! И "отмена" троллейбусов с заменой на электробусы, которые стоят на зарядке зимой втрое чаще чем летом - тоже нужны деньги, тем более что по две видеокамеры на каждую входную дверь в автобус, чтоб мышь не проскользнула незамеченной... Теперь и в школах в каждом классе будут видеокамеры ставить, чтобы любое ковыряние учеников в носу - зафиксировали тот же час органы опеки. Глядишь, по сумме ковыряний - кого то лишат родительскихъ прав.
Словом, чтобы постоянно под видеокамерами (как в тюрьме) и с отслеживанием всех перемещений через геолокацию привязанного QR-кодом к вашей фамилии смартфона (как в тюрьме) и все дети под видеонадзором (как в тюрьме) и на на прививки под страхом увольнения (как в тюрьме) - нужны ВАШИ деньги! Этож понимать надо: это ж не Собянин денег даст. А превращение Москвы в тюрьму должны оплатить вы сами из ваших будущих пенсий.
А недавно Собакин распинался, что Москва пол России кормит за счет собственных средств. А выходит, что нет собственных средств. Одни убытки. Наверное Собакин собственный карман перепутал с городским.
МВФ дал РФ 18 миллиардов, и что они сними сделали? Не на дороги и промышленность отправили, а в стабфонд засунули, который в США и находится.
За то не грех в который раз обворовать пенсионеров.
а по карманам
Дык, строят и занимают используя чужие денежки, а получают откатом уже свои...