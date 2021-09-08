Преимущества использования 1С в бизнесе

Преимущества использования 1С в бизнесе

Эти и другие вопросы волнуют любого предпринимателя. Сегодня расскажем о преимуществах работы с системами автоматизации бизнес-процессов. На сайте https://itsvsem.ru/ можно ознакомиться с компанией, которая занимается внедрением и обслуживанием программного обеспечения 1С.

Основные преимущества

Каждое программное обеспечение имеет свои плюсы и недостатки. В данной ситуации нужно начать с положительных аспектов:

  1. Снижение затрат. Работающие на программах 1С компании в среднем экономят до 30% на издержках по сравнению с компаниями, которые автоматизированы при помощи других систем. Экономия ресурсов, времени и денег – главные преимущества работы с 1С.
  2. Масштабируемость. Любой бизнес можно автоматизировать. Это касается как компаний, так и отдельных подразделений. В «1С» есть готовые решения для любой организации и подразделения (филиалы, оптовые склады, магазины, торговые точки, кафе, рестораны и т.д.).
  3. Интеграция. Системы 1С позволяют объединять в единую информационную систему бизнес-процессы, бизнес-приложения, данные и документы разных компаний или подразделений.
  4. Автоматизация новых бизнес-процессов и оптимизация старых.

На сегодняшний день 1С — это одно из самых популярных ПО. Его используют не только для ведения учета на производстве или в торговом предприятии, но и для учета в крупных корпорациях, в государственных учреждениях.

Рекомендации экспертов

Для малых и средних предприятий выбор системы 1С очень велик. Это объясняется следующими факторами. Во-первых, стоимость программных продуктов 1С невысока, во-вторых, можно установить систему на любое количество компьютеров и баз данных. Если вы еще начинающий бухгалтер или хотите перейти на новую систему учета, то вам подойдет именно программа 1С.

Возможно, у вас уже есть опыт работы с программой 1С, и в этом случае вы знаете, какого результата хотите достигнуть. Выбор конфигурации 1С:Предприятие - задача не из простых.

При кажущемся многообразии, на самом деле, вариантов не так много. Всего можно выделить две большие категории. И тот и другой варианты имеют право на жизнь. Но при этом у каждого есть свои плюсы и минусы. В целом, они примерно одинаковые. Если говорить о системах, то среди них чаще всего применяется следующая последовательность выбора и внедрения. Сначала покупается основная система, затем идет автоматизация отдельных видов деятельности.

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