Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Правительство РФ продлило на 2022 год мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума.
Про словам премьер-министра, мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса.
Такой запрет действует с апреля 2020 года, его уже продлевали.
В мае уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов сообщил, что введение моратория позволило сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей, напоминает РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А пачаму мою бабку с рынка гонють-не порядок.
Борис Титов сообщил, что введение моратория позволило сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей
Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2021/09/08/pravitelstvo-rossii/890752-pravitelstvo-prodlilo-moratorii-na-proverki-malogo-i
А ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО, что удалось сократить...ла-ла-ла.
Для бизнеса понятно хорошо, для государства не знаю, для покупателя(потребителя) однозначно плохо, потому что бизнес априори честный, чистый как слеза ребёнка и вооюбе безгрешный.Прямиком на небеси надо бизнессу.
Подобные титовы голосят что дескать проверяющие органы кошмарят ХОРОШИЙ бизнесс,
Позвольте, а разве не государственные структуры проверяют бизнессЫ?
Получается государство не может ничего поделать со своими госслужащими?
Только мне кажется что тут что-то не так?