Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство РФ продлило на 2022 год мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Про словам премьер-министра, мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса.

Такой запрет действует с апреля 2020 года, его уже продлевали.

В мае уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов сообщил, что введение моратория позволило сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей, напоминает РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.09.2021, 13:52
    Гость: возникает очень много вопросов

    Борис Титов сообщил, что введение моратория позволило сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей

    Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2021/09/08/pravitelstvo-rossii/890752-pravitelstvo-prodlilo-moratorii-na-proverki-malogo-i

    А ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО, что удалось сократить...ла-ла-ла.
    Для бизнеса понятно хорошо, для государства не знаю, для покупателя(потребителя) однозначно плохо, потому что бизнес априори честный, чистый как слеза ребёнка и вооюбе безгрешный.Прямиком на небеси надо бизнессу.
    Подобные титовы голосят что дескать проверяющие органы кошмарят ХОРОШИЙ бизнесс,
    Позвольте, а разве не государственные структуры проверяют бизнессЫ?
    Получается государство не может ничего поделать со своими госслужащими?
    Только мне кажется что тут что-то не так?

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