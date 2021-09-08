Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

12:18 8.09.2021

Правительство РФ продлило на 2022 год мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Про словам премьер-министра, мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса.

Такой запрет действует с апреля 2020 года, его уже продлевали.

В мае уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов сообщил, что введение моратория позволило сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей, напоминает РИА Новости.