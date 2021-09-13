"В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ"

09:30 13.09.2021

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей комитета.

Документ предполагает пожтапное снижение планки расходов на оплату ЖКХ, часть которых может покрываться из региональных бюджетов. Так с 2023 года предлагают понизить порог до 18%, а с 2025 - до 15%. Предполагается, что после снижения планки право на помощь государства получат еще более 1 млн российских семей.

Как отмечает издание, в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15–21%, а в трех субъектах — менее 15% (например, в Москве и Петербурге).

При снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране, дополнительно понадобится около 30 млрд рублей ежегодно.

"Решение, как осуществить поэтапный переход, сейчас готовим. Это даст совокупную экономию 25 млрд рублей для жителей за счет понижения этого процента порога оплаты услуг ЖКХ", — поясняют инициаторы документа.

В Минфине «Известиям» сообщили, что законопроект на рассмотрение в ведомство не поступал. В случае его поступления, он будет рассмотрен в установленном порядке, сообщили в министерстве.