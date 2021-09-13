В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей комитета.

Документ предполагает пожтапное снижение планки расходов на оплату ЖКХ, часть которых может покрываться из региональных бюджетов. Так с 2023 года предлагают понизить порог до 18%, а с 2025 - до 15%. Предполагается, что после снижения планки право на помощь государства получат еще более 1 млн российских семей. 

Как отмечает издание, в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15–21%, а в трех субъектах — менее 15% (например, в Москве и Петербурге).

При снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране, дополнительно понадобится около 30 млрд рублей ежегодно.

"Решение, как осуществить поэтапный переход, сейчас готовим. Это даст совокупную экономию 25 млрд рублей для жителей за счет понижения этого процента порога оплаты услуг ЖКХ", — поясняют инициаторы документа.

В Минфине «Известиям» сообщили, что законопроект на рассмотрение в ведомство не поступал. В случае его поступления, он будет рассмотрен в установленном порядке, сообщили в министерстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.09.2021, 14:09
    Гость: ха льготы это тупиковый вариант экономики.

    Хорошо если льгота идет из бюджета или за счет коммерсантов.
    Если нет, то кто-то из жильцов будет ее компенсировать оплачиаая услуги жкх по повышенным тарифам.
    Нужно за работу платить людям так, чтобы потом даже пенсионеры в не нуждаоись в льготах.
    Низкие зарплаты и пенсии это тупик для производства. Людям не на что покупать товары и качественные продукты питания. Значит деньги не вернутся на производство.

  2. 13.09.2021, 12:09
    Гость: Старый

    "В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ"

    У кооператива "лужа" деньги кончились? Что ж, пусть.

  3. 13.09.2021, 10:32
    Гость: Филатов

    «Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом».

  4. 13.09.2021, 10:31
    Гость: не верьте данайцам...

    За неделю до выборов пообещают хоть черта лысого.А переизберете-последние штаны снимут...

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