В России произошел взрывной рост наличной денежной массы

Центральный Банк РФ

Согласно данным Центробанка России, в стране наблюдается резкий рост наличной денежной массы. В частности, только за первые две недели сентября объем «кэша» в обращении увеличился на 293,7 млрд рублей.

Пиковый отток произошел 2 сентября - 55,5 млрд рублей. С начала года это второй по величине всплеск (прошлый фиксировался 29 апреля - 67,9 млрд рублей за один день).

За январь–август общий объем кэша в российской экономике вырос на 300 млрд рублей. Сентябрьский всплеск, сопоставимый по размерам с «обналичиванием» за предыдущие 8 месяцев, увеличил эту сумму почти до 600 млрд, сообщает «Росбалт»

Стоит отметить, что в 2020 году на фоне пандемии наличная денежная масса в России взлетела на рекордные 2,6 трлн рублей. С начала прошлого года по 15 сентября наличных в обращении стало больше на 3,2 трлн.

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