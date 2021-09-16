В России произошел взрывной рост наличной денежной массы

22:24 16.09.2021

Согласно данным Центробанка России, в стране наблюдается резкий рост наличной денежной массы. В частности, только за первые две недели сентября объем «кэша» в обращении увеличился на 293,7 млрд рублей.

Пиковый отток произошел 2 сентября - 55,5 млрд рублей. С начала года это второй по величине всплеск (прошлый фиксировался 29 апреля - 67,9 млрд рублей за один день).

За январь–август общий объем кэша в российской экономике вырос на 300 млрд рублей. Сентябрьский всплеск, сопоставимый по размерам с «обналичиванием» за предыдущие 8 месяцев, увеличил эту сумму почти до 600 млрд, сообщает «Росбалт»

Стоит отметить, что в 2020 году на фоне пандемии наличная денежная масса в России взлетела на рекордные 2,6 трлн рублей. С начала прошлого года по 15 сентября наличных в обращении стало больше на 3,2 трлн.