Борис Листов: три года во главе РСХБ. Биография и достижения

12:09 24.09.2021

Россельхозбанк по праву считается главным аграрным банком России.

С момента своего создания в 2000 году РСХБ вложил в развитие АПК свыше 10 трлн рублей. В последние годы роль банка значительно выросла. Только за 2020 год российский аграрный сектор был проинвестирован на сумму свыше 1,6 трлн рублей. На конец прошлого года в структуре РСХБ действовало 66 филиалов, 1300 дополнительных офисов. Помимо предприятий АПК, они обслуживают более 7 миллионов клиентов физических лиц. Ускоренное развитие во многом обусловлено цифровой трансформацией, главным идеологом которой выступает председатель правления банка Борис Листов .

Решением руководства РСХБ создан собственный IT-кластер, в который входит департамент информационных технологий, а также смежные подразделения. С 2021 года IT-кластер РСХБ располагается в отдельном здании. Здесь трудится более 1200 человек. На данный момент главная их разработка — экосистема «Свое. Фермерство».

Сервисы уникальной экосистемы предназначены для решения конкретных проблем и задач клиентов банка, будь то агропроизводители или покупатели недвижимости. «Свое. Фермерство» позволяет снизить затраты на цифровизацию бизнес-процессов малым и средним сельхозпредприятиям. На портале можно заказать онлайн-консультации специалистов, прогноз урожая, анализ почвы, необходимые товары, получить доступ к современным технологиям и даже подать заявку на участие в программе испытаний биопрепаратов. За первый год работы возможностями платформы воспользовались свыше 70 тысяч пользователей.

Активно запускаются и другие проекты, направленные на популяризацию АПК. Так, в рамках «Школы фермера» получить базовые знания и ознакомиться с новыми технологиями могут как новички агробизнеса, так и опытные сельхозпредприниматели.

По итогам 2020 года РСХБ сохранил свои позиции в топ-5 крупнейших кредитных учреждений страны.

Краткая биография председателя правления Россельхозбанка

Родился в 1969 году в городе Всеволожске Ленинградской области. Имеет два высших образования — по специальностям «бухгалтерский учет и аудит» и «юриспруденция». Кандидат экономических наук.

Карьеру в банковской сфере начал в 1995 году. Занимал руководящие должности в различных финансовых организациях. В 2007 году вошел в состав Совета Федерации, представлял законодательное собрание Еврейской Автономной области. В 2009-м сложил полномочия сенатора и занял пост Первого заместителя Председателя Правления Россельхозбанка. В 2018 году Листов возглавил РСХБ.