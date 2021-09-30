Российские власти планируют повысить пошлины на вино и пиво из ЕС
Минэкономразвития и Минпромторг предлагают повысить пошлины на ряд потребительских товаров, ввозимых из стран Евросоюза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Минэкономразвития уже подготовило соответствующее предложение. В списке категорий, которые могут попасть под повышение пошлины - некоторые виды вин, пиво, парфюмерия, декоративная косметика, сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и другие товары.
Отмечается, что ставки пошлин могут увеличить на вина с защищенным наименованием по происхождению, защищенным географическим указанием и другие. Данные меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции.
По словам экспертов, около 40% игристых вин в России - импортные. Больше всего импортировано из Италии — 5 млн дал тихих и 4,3 дал игристых вин, Испания экспортировала 5,1 млн дал тихих и 570,8 тыс. дал игристых вин, Франция поставила 3 млн дал и 667 тыс. дал соответственно.
Повышение пошлин может привести к сокращению поставок, говорят они. По их мнению, отраслевое сообщество такое предложение не поддержит: импорт сейчас не мешает наращивать производство отечественной продукции, а многие иностранные компании локализуют свои мощности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тут вот некий буржуазный околокадетский интеллигент выступил с клеветой на наш рабоче-крестьянской интернет. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистического пива, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками! Для него сама мысль о возможного лишения империалистического бухла вызывает ахи, охи, вздохи, истерики. Чтоб вы знали, вся партия посещает интернет ресурсы только с расширением .ru и пользуется братским девайсом компартии Китая!
Пьешь алкоголь = голосуешь за едро рублем. Быдло = опора и расходник нынешней власти.
Лично я не пью совсем, поэтому мне в принципе фиолетово.
А с парфюмерией как быть?
Возвращаемся к Шипру и банному мылу?
Или сейчас выскочит очередной "русский" и начнет нам втирать что его жена "Красной Москвой" душится, а он сам лосьоном огуречным?
А ничего что Вы сейчас сидите за буржуйским девайсом и пишете письма в буржуйском интернете? Гордость не мешает?
СССР все производил сам и холодильники то же