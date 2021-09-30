Российские власти планируют повысить пошлины на вино и пиво из ЕС

11:21 30.09.2021

Минэкономразвития и Минпромторг предлагают повысить пошлины на ряд потребительских товаров, ввозимых из стран Евросоюза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Минэкономразвития уже подготовило соответствующее предложение. В списке категорий, которые могут попасть под повышение пошлины - некоторые виды вин, пиво, парфюмерия, декоративная косметика, сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и другие товары.

Отмечается, что ставки пошлин могут увеличить на вина с защищенным наименованием по происхождению, защищенным географическим указанием и другие. Данные меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции.

По словам экспертов, около 40% игристых вин в России - импортные. Больше всего импортировано из Италии — 5 млн дал тихих и 4,3 дал игристых вин, Испания экспортировала 5,1 млн дал тихих и 570,8 тыс. дал игристых вин, Франция поставила 3 млн дал и 667 тыс. дал соответственно.

Повышение пошлин может привести к сокращению поставок, говорят они. По их мнению, отраслевое сообщество такое предложение не поддержит: импорт сейчас не мешает наращивать производство отечественной продукции, а многие иностранные компании локализуют свои мощности.