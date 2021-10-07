Бюджет-2022: власти грезят «постковидным развитием», урезая все, что возможно

08:59 7.10.2021

Правительство заложило на 2022 год сокращение расходов по ключевым социальным и экономическим статьям, сверхдоходы от нефти уйдут в иностранные ценные бумаги, а помощь регионам — дело рук самих регионов

В Совете Федерации прошли слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Проект на предстоящий год уже успел наделать много шума, поскольку в нём предусматривается снижение финансирования cоциальных расходов и мер поддержки отечественной экономики. Обсудить резонансный документ вместе с сенаторами смогли также главы регионов.

Буквально недавно президент Владимир Путин заявлял, что главные враги России — это бедность, проблемы здравоохранения и образования, что для их решения нужна сильная экономика. И тут же "враги" активизировались... Как сообщалось, Правительство РФ заложило на 2022 год сокращение расходов по ключевым социальным и экономическим статьям:

финансирование системы здравоохранения из федеральной казны решено урезать на 117 млрд руб.;

на "социальную политику" будет выделено меньше на 371 млрд рублей, или на 6%;

расходы на пенсии по госпрограмме "Развитие пенсионной системы" будут урезаны на 152 млрд руб.;

расходы на поддержку национальной экономики — на 152 млрд руб., или 4,2%;

госпрограмма "экономическое развитие и инновационная экономика" будет порезана почти в шесть раз, с 694,3 до 123,5 млрд руб.

И это только некоторые параметры. В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан бюджет "сэкономит" 640 млрд руб. И почти всю эту сумму правительство планирует направить на рекордное с 2012 года увеличение финансирования силовых структур. Хотя кабмину явно есть откуда взять деньги, бюджет сверстан с профицитом 1,4 трлн руб.

Накануне с докладом в Совфеде выступил министр финансов Антон Силуанов, начавший с того, что экономические условия сейчас выдались... очень благоприятными. Экономика, по словам министра, ещё к концу первого полугодия достигла допандемийного уровня.

"Если посмотреть на мировую экономику, мы выглядим неплохо", — считает Силуанов.

Правда, пандемия до сих пор сказывается самым непосредственным образом — чиновнику пришлось делать доклад дистанционно из-за режима самоизоляции.

Тем не менее, согласно Минфину, фискальные данные говорят о динамичном росте отечественной экономики. Зарплатные налоги и налог на прибыль растут на 5% по сравнению с первым полугодием 2019 г. Благоприятная конъюнктура сложилась на внешних рынках.

На цели нацпроектов к 2024 г. будет выделено 4,1 трлн руб. по сравнению с 2,4 трлн руб. в 2020 г. Кроме того, рамках реализации стратегических целей правительство приняло 42 инициативы и на эти цели учтены ассигнования в размере около 1 трлн руб.

Также Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшую трёхлетку принципиального изменения межбюджетных отношений не планируется, а регионам сегодня следует разумно распорядиться ресурсной базой, обеспечить софиансирование задач, которые реализуются с помощью федеральных средств.

Следом выступил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, предваривший свою речь поздравлением с Днём учителя. Могло даже показаться, что в докладе председателя Счётной палаты будет сделан какой-то особый акцент на проблемах образования, но нет, дело, в общем-то, ограничилось поздравлениями.

Алексей Кудрин назвал этот бюджет "переходящим к постпандемийному развитию".

"Бюджетное правило больше не будет правиться и не будут применяться исключительные механизмы для наращивания расходов. Бюджетное правило продолжит работать в форме "цены отсечения" — все доходы от продажи нефти выше определённого показателя будут зачисляться в Фонд национального благосостояния. Эта цена меняется — в 2022 г. 44,2 долларов за баррель, в 2023-м — 45,2", — подчеркнул чиновник. В прогнозе нефтегазовые доходы составляют в бюджете 9,5 трлн — треть доходов федерального бюджета, и часть из них уйдёт в ФНБ.

На ближайшие годы правительство планирует ежегодный целевой рост экономики по 3%. "Но целевой — это желаемый", — обратил внимание Кудрин.

К данным о сокращениях расходов в 2022 г. Кудрин призвал относиться аккуратно. "В 2020-21 гг. мы имели пик расходов, связанных с антикризисными программами. Продемонстрирую такой пример — по здравоохранению мы в следующем году снижаем расходы на 117 млрд руб., но если мы посмотрим на 2019 г., то рост к нему на полтриллиона. А если мы возьмём всю бюджетную систему, включая бюджеты регионов — то больше 1 трлн. То же самое с образованием", — объяснил председатель Счётной палаты. При этом трансферты регионам составят 3 трлн 200 млрд руб. Дотации из них составят 957 млрд руб.

Правда о том, что тот же коронавирус никуда не делся, а заболеваемость и смертность, наоборот, обновляют рекорды, в докладе не упоминалось. Поэтому сравнение с благополучным 2019-м, когда в России не было ни одного случая заболевания COVID-19, выглядит, по меньшей мере, странно.

После этого выступили главы регионов. Жарких дискуссий и длительных обсуждений не было, видимо, в регионах с финансами все хорошо. Правда, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв обратил внимание на то, что сейчас меняется НДПИ на коксующийся уголь и идёт "привязка" его к австралийским углям.

"Это полностью неправильно, мы дисконтируемся на 20-30%, а мы боремся за то, чтобы подниматься по стоимости на международном рынке. Перевозка коксующихся углей по железной дороге дороже, чем у энергетических, дороже фрахт, потому что коксующийся уголь может транспортироваться только маленькими судами, он не может складироваться. Мы за то чтобы в период высоких цен наше государство больше получало денег. Не путём увеличения налогового бремени, а за счёт поставки большего количества продукции на международный рынок. В угольной отрасли у нас для этого есть всё", — считает глава Кузбасса.

Впрочем, периодически главы регионов все же просили субсидий и прочей финансовой помощи. Например, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас происходит рост стоимости строительства, поэтому попросил помочь регионам с достройкой своих объектов по аналогии с федеральными.

Однако, в перспективе ждать помощи, похоже, не придётся. В заключительном слове Антон Силуанов рассказал о готовности учесть все замечания ко второму чтению, но напомнил, что благодаря мерам, принятым правительством, более быстрыми темпами растут и доходы бюджетов регионов.

"Я цифру называл — 1,3 трлн руб.! Куда будут направлены эти деньги? Если стоимость строительства увеличилась — давайте, пересматривайте контракты. Допдоходы по этим субъектам с лихвой перекрывают те расходы, которые звучали в этих выступлениях", — отрезал в заключение министр финансов.

Автор: Юрий Александров

