Бюджет-2022: власти грезят «постковидным развитием», урезая все, что возможно
В Совете Федерации прошли слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Проект на предстоящий год уже успел наделать много шума, поскольку в нём предусматривается снижение финансирования cоциальных расходов и мер поддержки отечественной экономики. Обсудить резонансный документ вместе с сенаторами смогли также главы регионов.
Буквально недавно президент Владимир Путин заявлял, что главные враги России — это бедность, проблемы здравоохранения и образования, что для их решения нужна сильная экономика. И тут же "враги" активизировались... Как сообщалось, Правительство РФ заложило на 2022 год сокращение расходов по ключевым социальным и экономическим статьям:
- финансирование системы здравоохранения из федеральной казны решено урезать на 117 млрд руб.;
- на "социальную политику" будет выделено меньше на 371 млрд рублей, или на 6%;
- расходы на пенсии по госпрограмме "Развитие пенсионной системы" будут урезаны на 152 млрд руб.;
- расходы на поддержку национальной экономики — на 152 млрд руб., или 4,2%;
- госпрограмма "экономическое развитие и инновационная экономика" будет порезана почти в шесть раз, с 694,3 до 123,5 млрд руб.
И это только некоторые параметры. В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан бюджет "сэкономит" 640 млрд руб. И почти всю эту сумму правительство планирует направить на рекордное с 2012 года увеличение финансирования силовых структур. Хотя кабмину явно есть откуда взять деньги, бюджет сверстан с профицитом 1,4 трлн руб.
Накануне с докладом в Совфеде выступил министр финансов Антон Силуанов, начавший с того, что экономические условия сейчас выдались... очень благоприятными. Экономика, по словам министра, ещё к концу первого полугодия достигла допандемийного уровня.
"Если посмотреть на мировую экономику, мы выглядим неплохо", — считает Силуанов.
Правда, пандемия до сих пор сказывается самым непосредственным образом — чиновнику пришлось делать доклад дистанционно из-за режима самоизоляции.
Тем не менее, согласно Минфину, фискальные данные говорят о динамичном росте отечественной экономики. Зарплатные налоги и налог на прибыль растут на 5% по сравнению с первым полугодием 2019 г. Благоприятная конъюнктура сложилась на внешних рынках.
На цели нацпроектов к 2024 г. будет выделено 4,1 трлн руб. по сравнению с 2,4 трлн руб. в 2020 г. Кроме того, рамках реализации стратегических целей правительство приняло 42 инициативы и на эти цели учтены ассигнования в размере около 1 трлн руб.
Также Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшую трёхлетку принципиального изменения межбюджетных отношений не планируется, а регионам сегодня следует разумно распорядиться ресурсной базой, обеспечить софиансирование задач, которые реализуются с помощью федеральных средств.
Следом выступил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, предваривший свою речь поздравлением с Днём учителя. Могло даже показаться, что в докладе председателя Счётной палаты будет сделан какой-то особый акцент на проблемах образования, но нет, дело, в общем-то, ограничилось поздравлениями.
Алексей Кудрин назвал этот бюджет "переходящим к постпандемийному развитию".
"Бюджетное правило больше не будет правиться и не будут применяться исключительные механизмы для наращивания расходов. Бюджетное правило продолжит работать в форме "цены отсечения" — все доходы от продажи нефти выше определённого показателя будут зачисляться в Фонд национального благосостояния. Эта цена меняется — в 2022 г. 44,2 долларов за баррель, в 2023-м — 45,2", — подчеркнул чиновник. В прогнозе нефтегазовые доходы составляют в бюджете 9,5 трлн — треть доходов федерального бюджета, и часть из них уйдёт в ФНБ.
На ближайшие годы правительство планирует ежегодный целевой рост экономики по 3%. "Но целевой — это желаемый", — обратил внимание Кудрин.
К данным о сокращениях расходов в 2022 г. Кудрин призвал относиться аккуратно. "В 2020-21 гг. мы имели пик расходов, связанных с антикризисными программами. Продемонстрирую такой пример — по здравоохранению мы в следующем году снижаем расходы на 117 млрд руб., но если мы посмотрим на 2019 г., то рост к нему на полтриллиона. А если мы возьмём всю бюджетную систему, включая бюджеты регионов — то больше 1 трлн. То же самое с образованием", — объяснил председатель Счётной палаты. При этом трансферты регионам составят 3 трлн 200 млрд руб. Дотации из них составят 957 млрд руб.
Правда о том, что тот же коронавирус никуда не делся, а заболеваемость и смертность, наоборот, обновляют рекорды, в докладе не упоминалось. Поэтому сравнение с благополучным 2019-м, когда в России не было ни одного случая заболевания COVID-19, выглядит, по меньшей мере, странно.
После этого выступили главы регионов. Жарких дискуссий и длительных обсуждений не было, видимо, в регионах с финансами все хорошо. Правда, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв обратил внимание на то, что сейчас меняется НДПИ на коксующийся уголь и идёт "привязка" его к австралийским углям.
"Это полностью неправильно, мы дисконтируемся на 20-30%, а мы боремся за то, чтобы подниматься по стоимости на международном рынке. Перевозка коксующихся углей по железной дороге дороже, чем у энергетических, дороже фрахт, потому что коксующийся уголь может транспортироваться только маленькими судами, он не может складироваться. Мы за то чтобы в период высоких цен наше государство больше получало денег. Не путём увеличения налогового бремени, а за счёт поставки большего количества продукции на международный рынок. В угольной отрасли у нас для этого есть всё", — считает глава Кузбасса.
Впрочем, периодически главы регионов все же просили субсидий и прочей финансовой помощи. Например, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас происходит рост стоимости строительства, поэтому попросил помочь регионам с достройкой своих объектов по аналогии с федеральными.
Однако, в перспективе ждать помощи, похоже, не придётся. В заключительном слове Антон Силуанов рассказал о готовности учесть все замечания ко второму чтению, но напомнил, что благодаря мерам, принятым правительством, более быстрыми темпами растут и доходы бюджетов регионов.
"Я цифру называл — 1,3 трлн руб.! Куда будут направлены эти деньги? Если стоимость строительства увеличилась — давайте, пересматривайте контракты. Допдоходы по этим субъектам с лихвой перекрывают те расходы, которые звучали в этих выступлениях", — отрезал в заключение министр финансов.
Автор: Юрий Александров
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хороший текст. Хотя надо бы уточнить пять ли баксов против одно рубля..
Но это не очень важно.
Важно, что наша экономика не имеет, видимо, прав, на инвестиции в себя в рублях..
А почему так? А, видимо, боятся полномасштабных санкций, отключения сфифт, и так далее..
Да и оборона не идеальна..
И что-то там подписали ещё в 90-е..
Нужна стратегия выхода из такого положения. Поскольку оставить существующее, это консервировать зависимость и в итоге погибнуть, когда международной банкирской мафии это понадобится..
Смогут ли это(стратегию выхода) сделать Силуанов с Набиуллиной? Вопрос на три копейки...
А кто сможет? Вот это вопрос на миллиарды..
Ну да, две ипостаси русского духа - скотская покорность любой власти или пугачевщина. Остальное - для слабаков-европейцев. У нас свой путь.
Под троном дяди Сэма всё вылизано до блеска, а вы не замечаете.
Цивилизованный Запад поднимает цены на газ, так как щэнэвмэрлыкы замерзают!
Этой зимой вы много чего узнаете!