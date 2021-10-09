ЦБ начал массово проверять переводы с карты на карту

13:50 9.10.2021

Банк России запросил у участников платежного рынка данные о переводах с карты на карту с целью совершенствования систем управления рисками в банках. По данным источников на финансовом рынке, ЦБ направил запрос банкам, требуя до 18 октября предоставить данные о выявлении операций по выведению денег посредством переводов между картами, пишет Finanz.ru.

От участников платежного рынка, в частности, требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, механизмы контроля таких платежей. Также регулятору необходимо будет направить реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных) и суммы комиссий по таким операциям.

Инициатива, по мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, вполне понятна. «Сейчас объем мошенничества растет и большая доля этих мошенничеств связана с тем, что деньги переводятся куда-то на карту и после этого с карты выводятся, собственно, дроппятся», - пояснил он. С его точки зрения, сложность в том, что тут очень важно построить адекватный пакет мер, потому что, с одной стороны, они должны предупреждать злоупотребления, а с другой - не мешать простым гражданам, которые уже привыкли переводить деньги друзьям, родственникам, знакомым.

6 сентября ЦБ представил новые «методические рекомендации» для банков, в которых поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами.

В документе, опубликованном на сайте регулятора, названы восемь признаков, по которым банки должны «активно выявлять» сомнительные операции, в том числе на ежедневной основе (по итогам операционного дня).

Подозрительным, по мнению, центробанка станут счета и карты граждан, у которых:

большое количество контрагентов-физлиц (более 10 в день, более 50 в месяц);

большое количество безналичных операций с физлицами (более 30 в день);

большие суммы операций между физлицами (более 100 тысяч в день, более 1 млн рублей в месяц); - отсутствуют платежи в адрес юрлиц «для обеспечения жизнедеятельности» (оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ)

сумма операций значительно меньше суммы остатка (в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций);

короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием;

в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств;

совпадают идентификационная информация об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), которое используется разными клиентами-физлицами для переводов.

Чтобы попасть под контроль операции должны соответствовать двум критериям из списка. Необходимость ужесточения регулирования ЦБ объясняет тем, что платежи между физлицами «используются недобросовестными участниками хозяйственной деятельности». Речь идет о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, а также иных противоправных действиях -например, расчетах незаконных онлайн-казино, финансовых пирамид, незаконных форекс-дилеров и операций в «криптовалютных обменниках».