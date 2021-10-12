Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции с 5,8 до 7,4%

Министерство экономического развития РФ

Прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года повышен с 5,8 до 7,4%, сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова. 

Прогноз инфляции на 2022 и 2023 годы остается неизменным — 4% на конец года, уточнил он.

Инфляция 7,4% будет максимальным показателем с 2015 года — тогда она достигала 12,9% на конец года, следует из данных Росстата.

Прогноз социально-экономического развития на 2022 и 2023–2024 годы Минэкономики представило в конце сентября. На основе этого прогноза был сверстан проект бюджета страны на ближайшую трехлетку. Несмотря на изменение оценки инфляции за текущий год, другие бюджетообразующие параметры прогноза остаются неизменными, заявил Максим Решетников. В частности, специалисты министерства при корректировке инфляции не выявили оснований для изменения прогноза по росту реального ВВП (экономика в этом году должна вырасти на 4,2%).

Не будут меняться и планы правительства по индексации тарифов, уточнил министр. В 2022 году рост цен на услуги ЖКХ для населения не превысит 4%.

Министр назвал два главных фактора недавнего разгона продовольственной инфляции — нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Нетипичность, по словам Решетникова, выражена в том, что традиционно в сентябре овощи дешевели.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал повышение прогноза по инфляции с тенденциями на международных рынках. 

«Россия не может жить в замкнутом контуре. Россия является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее — они как раз являют собой гнет для цен», — пояснил Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2021, 01:46
    Гость: Евгений В

    Методика узаконенного расчета инфляции в РФ - это ханжеский пропагандистский обман граждан страны и только, так как эта цифра ни о чем не говорит и не имеет отношения к реальной экономике.
    Было бы честнее, если бы этот расчет был на уровне минимальной потребительской корзины. А так продукты и лекарства для народа подорожали на 100%, а на дорогие предметы роскоши и другие приобретения властных чиновников цены снизились, вот и выходит, что инфляции ни какой и нет вовсе.

  2. 12.10.2021, 23:56
    Гость: "Оттуда"

    на пенсию уходят только вперед ногами.
    Так что, одно из двух: или "уже" (по-тихому), или "еще нет" (но тоже втихаря).

  3. 12.10.2021, 19:43
    Гость: stalker

    Добавлю. Тем самым констатировав нам результаты своего почти 30-ти летнего правления в стране.

  4. 12.10.2021, 18:44
    Гость: Гость

    Все пошло вразнос, экономика рушится на глазах. В 22-м году ждём очередное обрушение рубля…

  5. 12.10.2021, 17:29
    Гость: низкие доходы миллионов граждан страны

    Стесняюсь спросить, и какой же гад это устроил?

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