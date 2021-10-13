Бизнесмен Павел Морозов: «Экологичное производство — один из главных векторов развития Akron Holding»

01:33 13.10.2021

Переход на экономику замкнутого цикла — главная стратегическая задача в борьбе с промышленными отходами.

Производство, направленное на выпуск продукции с использованием вторичных ресурсов, сводит к минимуму ущерб, который человек наносит окружающей среде. Циклические бизнес-модели позволяют сократить урон, который приносит природе добыча полезных ископаемых и захоронение отходов. В 2021 году правительство РФ выделило втормет в отдельную отрасль развития, что открыло новые перспективы для компаний по заготовке вторичного сырья.

В течение года планируется принять программу, направленную на объединение усилий площадок по сбору металлолома и сталеплавильных заводов, что в перспективе должно улучшить экологическую ситуацию в стране. В отрасли не так много предприятий, работающих в направлении перехода на «зеленые» технологии в сфере вторичной переработки лома, и один из лидеров в этой области — ГК «Акрон Холдинг» Павла Морозова.

Деятельность Akron Holding

Akron Holding — промышленная группа, объединяющая 21 производственную площадку по сбору металлолома и выпуску изделий из переработанного вторсырья.

Предприниматель Павел Морозов уверен, что без переработки металлолом способен превратить в свалку территорию любой площади. Лом цветных и черных металлов — сырье, которое в случае вторичного использования сокращает затраты на добычу полезных ископаемых и уменьшает стоимость продукции сталеплавильных предприятий. Проблема заключается в том, что оставленный на воздухе металл со временем окисляется и распадается на мельчайшие частицы, но полностью не исчезает. Одна алюминиевая банка разлагается на протяжении 500 лет, а в случае с со стальными конструкциями этот срок вырастает в несколько раз.

Промышленная переработка вторичного сырья

ГК «Акрон холдинг» Морозова сменила вектор развития в 2017 году. Ранее компания занималась заготовкой лома, утилизацией отслужившего морского и автомобильного транспорта и разбором вышедших из эксплуатации вагонов. Сегодня организация превратилась в крупнейшую промышленную группу России с производством полного цикла. Холдинг заготавливает и перерабатывает отходы на собственных предприятиях, которые выпускают металлопрокат, алюминиевый профиль, заготовки и кабельно-проводниковую продукцию.

В холдинг входит одно из самых крупных предприятий столичного региона — «Вторалюминпродукт». Производственная площадка располагает современным оборудованием, способным измельчить металл и спрессовать его в удобные для транспортировки брикеты. Предварительно стружку сортируют в зависимости от вида сырья. Покупатели продукции — металлургические предприятия в российских регионах.

В приоритете — экологическая ответственность

Морозов Павел Анатольевич планирует и далее развивать «Акрон Холдинг» в направлении «зеленого» производства. Экологическая ответственность — один из основных приоритетов холдинга. Заводы группы проводят мониторинг состояния окружающей среды и внедряют раздельный сбор отходов. На предприятиях установлены системы очистки и фильтрации выбросов, что позволяет сократить так называемый углеродный след — выбросы в атмосферу парниковых газов, негативно влияющих на биосферу.

Сотрудники холдинга регулярно принимают участие в экологических акциях. Первое мероприятие «Лес АКРОНа» состоялось в Тольятти в 2019 году — тогда на месте сгоревших лесопосадок было высажено порядка восьми тысяч саженцев сосны. Два года спустя появились новости, что ГК «Акрон Холдинг» Морозова продолжила восстановление тольяттинских лесов и его работники весной 2020 года вновь собрались на акцию по высадке молодых деревьев.

Бизнесмен Павел Морозов считает принципы экологичного производства главными для развития холдинга и намерен в дальнейшем расширять использование природоохранных технологий, передового оборудования и внедрение передовых методов управления на всех предприятиях группы Akron.