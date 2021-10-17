«Северный поток – 2» готов к запуску, ожидается разрешение от Германии
Газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) готов к запуску, Россия ожидает соответствующего разрешения от Германии. Об этом заявил российский посол в Британии Андрей Келин в интервью «Би-би-си».
«Факт в том, что трубопровод «Северный поток – 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии», — отметил он.
Как только ФРГ утвердит запуск, поставки газа будут осуществляться по СП-2, указал посол. Он также ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Россия увеличить объем поставок газа Европе. Как напомнил Келин, транзит газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств был увеличен на 10%.
«Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», — приводят его слова «Известия».
14 октября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Северный поток – 2» будет готов для работы в ближайшие дни. По его словам, дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора. Кроме того, вице-премьер отметил, что европейские партнеры еще не обращались к России с просьбой об увеличении поставок газа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
если Украина,Польша,Прибалтика и США против СП-2.
Крысы телом матери-Родины торгуют !
Построили за российские деньги этот несчастный Северный поток 2, который, похоже, скоро у них отожмут ушлые европейцы.
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НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!!!!!!!
Разумеется "неубедительно" и разумеется не принимаются. Если политикам ЕС принять это - значит публично признать свою некомпетентность.
Россию, Газпром и президента РФ уже назначили крайними за энергетический кризис в Европе и чтобы наказать готовят пакет дополнительных санкций включая запрет на СП-2. Попытки оправдаться звучащие от российских чиновников и президента и что они не при чем звучат не убедительно и не принимаются в ЕС.