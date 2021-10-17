«Северный поток – 2» готов к запуску, ожидается разрешение от Германии

15:09 17.10.2021

Газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) готов к запуску, Россия ожидает соответствующего разрешения от Германии. Об этом заявил российский посол в Британии Андрей Келин в интервью «Би-би-си».

«Факт в том, что трубопровод «Северный поток – 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии», — отметил он.

Как только ФРГ утвердит запуск, поставки газа будут осуществляться по СП-2, указал посол. Он также ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Россия увеличить объем поставок газа Европе. Как напомнил Келин, транзит газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств был увеличен на 10%.

«Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», — приводят его слова «Известия».

14 октября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Северный поток – 2» будет готов для работы в ближайшие дни. По его словам, дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора. Кроме того, вице-премьер отметил, что европейские партнеры еще не обращались к России с просьбой об увеличении поставок газа.