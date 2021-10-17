«Северный поток – 2» готов к запуску, ожидается разрешение от Германии

Газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) готов к запуску, Россия ожидает соответствующего разрешения от Германии. Об этом заявил российский посол в Британии Андрей Келин в интервью «Би-би-си».

«Факт в том, что трубопровод «Северный поток – 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии», — отметил он.

Как только ФРГ утвердит запуск, поставки газа будут осуществляться по СП-2, указал посол. Он также ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Россия увеличить объем поставок газа Европе. Как напомнил Келин, транзит газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств был увеличен на 10%.

«Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», — приводят его слова «Известия».

14 октября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Северный поток – 2» будет готов для работы в ближайшие дни. По его словам, дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора. Кроме того, вице-премьер отметил, что европейские партнеры еще не обращались к России с просьбой об увеличении поставок газа.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.10.2021, 18:39
    Гость: Зоя

    Крысы телом матери-Родины торгуют !
    Построили за российские деньги этот несчастный Северный поток 2, который, похоже, скоро у них отожмут ушлые европейцы.
    ....

  4. 17.10.2021, 17:21
    Гость: Alex203

    Разумеется "неубедительно" и разумеется не принимаются. Если политикам ЕС принять это - значит публично признать свою некомпетентность.

  5. 17.10.2021, 16:51
    Гость: Могут

    Россию, Газпром и президента РФ уже назначили крайними за энергетический кризис в Европе и чтобы наказать готовят пакет дополнительных санкций включая запрет на СП-2. Попытки оправдаться звучащие от российских чиновников и президента и что они не при чем звучат не убедительно и не принимаются в ЕС.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Коронавирус
Прививка от безумия
Зеленский – ничто, Россия – глобальный игрок, а от США конструктива ждать не стоит: ощущения от визита Нуланд в Москву
Леонид Ивашов: Что ждет Россию?
Избранное
Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
Творческий гений И.К. Айвазовского
Министр обороны Сергей Шойгу обозначил приоритеты на летний период
В Алабино готовятся к старту «АрМИ-2021»
«Бостонское чаепитие», «Прощай, молодость!» и др., 18 марта
Любимый клоун СССР Юрий Никулин
Талантливые школьники отправятся в «Артек» за счет бюджетных средств
Мифы о глутамате натрия
Убит один из руководителей израильской разведки, руководивший ликвидацией иранского физика-ядерщика
Рецензия на фильм «Пила. Спираль»: Оборотни в погонах против нового Джокера
Пищевые отходы «Паразиты»