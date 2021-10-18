Белоруссия засекретила на $1 млрд экспорта в Россию больше

Россия-Белоруссия © KM.RU, Коллаж © KM.RU

Белоруссия в текущем году усилила секретность своих товарных поставок на зарубежные рынки. Экспорт товаров в общей сложности на $8,2 млрд за семь месяцев 2021 года закрыт, при том что за весь 2020 год такой экспорт Белоруссии составил $1,6 млрд, сообщает РБК со ссылкой на базу данных Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат).

Традиционно Белстат засекречивает информацию об объеме и стоимости поставок табака, химических радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов. Однако с 2021 года, на фоне ужесточившихся экономических санкций Евросоюза и США, к «закрытым» категориям добавились нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, а также тракторы и грузовики. В результате экспорт по секретным категориям статистически увеличился в несколько раз (за 2020 год экспорт нефти, нефтепродуктов и удобрений, тогда еще открытый, превышал $6 млрд, экспорт тракторов и грузовиков — $1,2 млрд).

Совокупный экспорт товаров из Белоруссии в Россию в январе—июле 2021 года, согласно данным Белстата, составил $8,71 млрд, а сумма поставок по открытым группам товарной номенклатуры — $7,42 млрд. Исходя из этого, засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в $1,29 млрд, или 14,8%. В прошлом году скрытые поставки из одной страны в другую составили лишь $152 млн (1,2% всего белорусского экспорта в Россию).

Также довольно существенная часть секретного экспорта Белоруссии направляется в пункт, обозначаемый как «Страна неизвестна», — $556 млн за семь месяцев текущего года. Из документов Белстата следует, что так может кодироваться международная организация. Закрытый экспорт в США за тот же период составил $151 млн (предположительно, это в основном калийные удобрения).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.10.2021, 19:02
    Гость: Aркаим

    Все правильно - чем меньше знают пиндосы и евроколхоз - тем меньше смогут гадить.

  5. 18.10.2021, 14:15
    Гость: технология как дискредитировать страну в России

    Мало того,она и флаг "засекретила" .Разговор про Беларусь,а флаг -болгарский!
    Флаг Болгарии (болг. Знаме на България) — один из государственных символов страны, представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 3:5, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос: верхней — белой, средней — зелёной и нижней — красной.

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