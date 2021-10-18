Глава Минэкономразвития: восстановление экономики РФ себя исчерпало
Темпы роста ВВП РФ в 2021 году вряд ли превысят 4,2%, в последние два месяца наблюдается замедление деловой активности на фоне исчерпания восстановления экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на тему макропрогноза на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Что касается экономического роста - с учетом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%. В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что он может быть выше. Тем не менее, в последние два месяца, мы видим, что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало, и сейчас экономика вышла на свою траекторию. Ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы может рассчитывать в этом году на более высокие темпы", - цитирует министра "Интерфакс".
Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, ВВП РФ за январь-август 2021 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом в августе годовые темпы роста ВВП замедлились до 3,7% с 4,9% в июле и 8,9% в июне.
По словам Решетникова, прирост в 2022-2024 годах ожидается на уровне 3% в год.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это министерство "прогнозов" очень похожа на сборище синоптиков предсказывающих разную погоду и не отвечающих за прогнозы.
Кого министр хочет обмануть? Неужели трудно привести данные за прошлые 5 лет ВВП в натуральном выражение и в стоимостном выражение с выделением отдельно показателя сферы услуг? Кого он хочет обмануть сравнивая цифры за ковидное время? Ясно одно что это просто попытка оправдать беспомощность правительства Мишустина где главная цель это наполнение бюджета путем сбора налогов и сборов.
Сейчас в СМИ не упоминается о формирование правительства НАРОДНОГО доверия из числа грамотных и опытных в управлении производством патриотов и коммунистов и ясно почему. Зачем говорить неудобную себе правду и признать свое банкротство когда все кругом врут как хорошо (для богатых воров и жуликов) в России и страна под управлением несменяемого гаранта ельцинизма идет по намеченному капиталистическому пути.
Чтобы не говорили наверху по поводу прогресса РФ от этого ничего не изменится. Не слова определяют суть вещей и реальная жизнь большинства граждан,а она все хуже и хуже чем в тучные годы когда цена на сырье была высока и ее можно было вывозить привольно.
Ну точнее его,не скажешь!!!
А народ знает, что его дурят и соглашается на это дурение. Так кто дурнее: власть или народ? Как в том анекдоте: умных к умному, а меня к табе.
это где же?