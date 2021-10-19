Юридическая регистрация ООО: основные моменты

16:59 19.10.2021

Для того, чтобы бизнес функционировал без эксцессов, необходимо правильно его оформить.

Это достаточно непростой процесс, требующий особого внимания. В этой статье мы поговорим про то, что из себя представляет юридическая регистрация ооо.

Что такое ООО

ООО расшифровывается как «общество с ограниченной ответственностью», и является организационно-правовой формой для ведения бизнеса. ООО имеет своих участников, он может состоять из одного или нескольких людей. При этом, там существуют свои правила – участники ООО могут вносить нормы в виде уставного капитала, назначать директора и принимать какие-либо управленческие решения. Так как ОООО – это юридическое лицо, для грамотной работы нужно регистрировать его в налоговой.

Алгоритм регистрации ООО

1. Для начала, необходимо определиться с названием для будущей фирмы или организации. Название должно состоять только из русских букв.

2. Оформление юридического адреса. Под юридическим адресом подразумевается то место/адрес, на который будут приходить письма и ведомства. Грубо говоря, благодаря этому адресу будет возможно связаться с директорием. Также, налоговая инспекция имеет право пребыть на место, указанное в юридическом адресе, и в случае отсутствия фирмы, ее могут убрать из государственного реестра.

3. Выбор кода вида деятельности. Такие коды нужно выбрать из ОКВЭД. Любой вид деятельности подразумевает наличие названия и цифрового кода.

4. Следующий шаг – это составления учредительной документации. Для того, чтобы зарегистрировать ООО, нужны следующие документы: решение о создании юридического лица, если один участник; договор об учреждении и протокол общего собрания, если участников несколько; устав ООО.

5. Выбор системы налогообложения. Обычно все организации платят НДС, но при необходимости, можно выбрать специальные системы налогообложения – УСН или ЕСХН.

6. Заполнить и подать заявление на регистрацию ООО. Для того, чтобы создать ООО, необходимо заполнить заявление Р11001 и отдать ее в действующий регистрирующий орган. При этом, в ней должны быть подписи всех учредителей.

7. Финальный этап – это получение документов. Когда вы оформляете ООО, вы указываете действующий электронный адрес. На электронный адрес вам приходит сообщение и документы с регистрацией. В случае получения в бумажном виде, необходимо написать еще одно заявление, так как без него регистрацию в физической форме не предоставляют.

