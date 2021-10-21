Японцы станут совладельцами крупнейшей лесной компании на Дальнем Востоке

Лидер деревянного домостроения в Японии Iida Group Holdings подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке доли в RFP Group - крупнейшем лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке, сообщает РБК.

По данным информированных источников издания, Iida претендует на контрольный пакет. Японский инвестор консолидирует 75% компании, а оставшиеся 25% будут у ее существующих акционеров.

RFP Group (образовано от Russia Forest Products) — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Его ключевые активы — «Дальлеспром» и «Флора», а также «Амурское пароходство». В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год.

В начале сентября российский предприниматель Александр Абрамов на совещании в рамках Восточного экономического форума  попросил президента Владимира Путина поддержать сделку по продаже доли в компании японскому инвестору, поскольку она требует регуляторных разрешений. Абрамов объяснил необходимость продажи доли в RFP Group японскому инвестору доступом на зарубежные рынки.

После этого совещания Путин поручил правительству до 1 ноября «обеспечить рассмотрение на заседаниях правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации проектов, предусматривающих создание на территории Дальневосточного федерального округа мощностей по переработке древесины, в том числе для экспорта продукции переработки древесины». Через неделю Iida подтвердила, что, рассматривая развитие бизнеса в России, крупнейшем производителе круглого леса, «вступила в переговоры об участии в капитале RFP». 

Для этой сделки RFP Group оценили более чем в $500 млн c учетом долга, сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон. Но японский инвестор получит контрольный пакет в обмен на прямые инвестиции в $150 млн, которые позволят компании увеличить мощности по переработке леса и наладить выпуск элементов деревянного домостроения, и рефинансирование кредитов. Iida инвестирует в развитие RFP Group более 10 млрд руб. (более $140 млн), уточняет другой собеседник издания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2021, 19:52
    Гость: ага

    Это по хозяйски. Лес рубить не чипы паять. Здесь ум и технологии нужны. За что прадеды воевали и погибали? Нет ничего "святого" . Это Россию уничтожают и грабят. Или наоборот. Грабят по черному и разрушают до основания. А поля, леса, реки и люди -это и есть основание. Затем разбегутся новые хозяева по песчаным берегам, а здесь хоть пустыня, хоть потоп, хоть пожар... Или все сразу и с эпидемией. Это очень патриотично страну распродавать????

  2. 21.10.2021, 19:27
    Гость: stalker

    Вот так лесная и лесоперерабатывающая отрасли на Дальнем Востоке с благословения президента со товарищи фактически переходят в руки китайцев, японцев, всяких Абрамовичей и Абрамовых. У последних не только бизнес-интересы за границей, но и недвижимость, деньги, гражданство. А где тут национальные интересы ? Вы поняли ? Про них что-то ни слова. Страной торгуют как им хочется. Оптом и в розницу.

  5. 21.10.2021, 18:06
    Гость: Татьяна

    Это называется развитием бизнеса в России? Вот так можно пропустить одно слово "российского" (бизнеса) и можно дальше чиновникам продолжать ничего не делать для страны, получая свою долю .

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