Японцы станут совладельцами крупнейшей лесной компании на Дальнем Востоке

16:07 21.10.2021

Лидер деревянного домостроения в Японии Iida Group Holdings подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке доли в RFP Group - крупнейшем лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке, сообщает РБК.

По данным информированных источников издания, Iida претендует на контрольный пакет. Японский инвестор консолидирует 75% компании, а оставшиеся 25% будут у ее существующих акционеров.

RFP Group (образовано от Russia Forest Products) — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Его ключевые активы — «Дальлеспром» и «Флора», а также «Амурское пароходство». В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год.

В начале сентября российский предприниматель Александр Абрамов на совещании в рамках Восточного экономического форума попросил президента Владимира Путина поддержать сделку по продаже доли в компании японскому инвестору, поскольку она требует регуляторных разрешений. Абрамов объяснил необходимость продажи доли в RFP Group японскому инвестору доступом на зарубежные рынки.

После этого совещания Путин поручил правительству до 1 ноября «обеспечить рассмотрение на заседаниях правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации проектов, предусматривающих создание на территории Дальневосточного федерального округа мощностей по переработке древесины, в том числе для экспорта продукции переработки древесины». Через неделю Iida подтвердила, что, рассматривая развитие бизнеса в России, крупнейшем производителе круглого леса, «вступила в переговоры об участии в капитале RFP».

Для этой сделки RFP Group оценили более чем в $500 млн c учетом долга, сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон. Но японский инвестор получит контрольный пакет в обмен на прямые инвестиции в $150 млн, которые позволят компании увеличить мощности по переработке леса и наладить выпуск элементов деревянного домостроения, и рефинансирование кредитов. Iida инвестирует в развитие RFP Group более 10 млрд руб. (более $140 млн), уточняет другой собеседник издания.