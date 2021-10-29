19:58 29.10.2021

В Хабаровске выявили контрабанду леса в Китай на 3,2 млрд рублей, возбуждено пять уголовных дел.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании, специализирующиеся на экспорте пиловочника хвойных пород, предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. В результате деятельности организованной преступной группы предметом контрабанды стали более 708 тыс. куб. м лесоматериалов», — цитирует сообщение Федеральной таможенной службы (ФТС) издание «Известия».

В офисах организаций прошли обыски, в ходе которых сотрудники ФТС изъяли документы, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний.

Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей.