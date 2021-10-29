В Хабаровске выявили контрабанду леса в Китай на 3,2 млрд рублей

В Хабаровске выявили контрабанду леса в Китай на 3,2 млрд рублей, возбуждено пять уголовных дел. 

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании, специализирующиеся на экспорте пиловочника хвойных пород, предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. В результате деятельности организованной преступной группы предметом контрабанды стали более 708 тыс. куб. м лесоматериалов», — цитирует сообщение Федеральной таможенной службы (ФТС) издание «Известия».

В офисах организаций прошли обыски, в ходе которых сотрудники ФТС изъяли документы, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний.

Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.10.2021, 00:48
    Гость: Однако

    ...круто: контрабанда леса в Китай на 3,2 млрд рублей - а назад вернётся, если вернётся, штраф до 1 млн рублей. Я бы сказал, что воровать в России выгодно. Сидеть, уверен, не будут. Или жулики условно отделаются.

  3. 29.10.2021, 22:08
    Гость: В

    Как с турецкими мандаринами, сначала дают разрешение на ввоз мандарин, а когда надо находят пестициды.
    Но, Китай не Турция, и не Украина.

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