«Роснано» обсуждает с кредиторами реструктуризацию долга

11:49 21.11.2021

«Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций о реструктуризации бизнеса. Компания утверждает, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга».

«Роснано» 19 ноября сообщило о проведение встречи с кредиторами. Обсуждались «сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев»,— цитирует «Коммерсант» сообщение компании.

Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано», общий объем их выпусков составляет 71,6 млрд руб. О причинах приостановки торгов не сообщается.