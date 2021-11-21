«Роснано» обсуждает с кредиторами реструктуризацию долга

«Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций о реструктуризации бизнеса. Компания утверждает, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга». 

«Роснано» 19 ноября сообщило о проведение встречи с кредиторами. Обсуждались «сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев»,— цитирует «Коммерсант» сообщение компании.

Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано», общий объем их выпусков составляет 71,6 млрд руб. О причинах приостановки торгов не сообщается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.11.2021, 14:42
    Гость: Старый

    Вот только недавно чубайсятина на корпоративе орал: "деньги есть, гуляй, рванина!". Куда дели?

  5. 21.11.2021, 14:08
    Гость: Александр

    Долджность Чубайса на текущий момент звучит так: специальный представитель главы Российской Федерации по устойчивому развитию.
    Естественно, что там, где Чубайс кроме воровства другой деятельности не ведётся. После Чубайса остаётся только разруха.
    Когда глава РФ назначает вора своим представителем, то это означает только одно - глава РФ тоже вор.

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