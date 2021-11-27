Правительство России утвердило правила определения «границы бедности»
Правительство утвердило порядок определения "границы бедности" в целом по России и по регионам.
"При расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — "граница бедности", — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Минтруда.
Начальное значение этой границы определяется на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины. Это ПМ за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально будут увеличивать в зависимости от инфляции.
В целом по стране "границу бедности" будут рассчитывать ежеквартально, по регионам — каждый год.
Как пояснили в Минтруде, этот показатель ввели из-за перехода с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если раньше их рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу и медианной заработной плате. Новый показатель позволит сопоставить данные об уровне бедности в прошлом с нынешними замерами и будущими оценками.
Как напомнили в министерстве, указание обеспечить сопоставимость отчетных данных об уровне бедности дал Владимир Путин.
"Таким образом, с внедрением "границы бедности" поручение президента будет выполнено: показатель "уровень бедности" будет сопоставим с прошлыми периодами и будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность", — убеждены в Минтруде.
Медианный среднедушевой доход представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны. Соответственно, медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины граждан зарплата выше, а у половины — ниже.
Комментарии читателей Оставить комментарий
граждане россияне и любители комментов-не забудьте проявить политическую сознательность и проголосовать правильно в 2024г
в России безгранична.
Правительство космополитов и лже-либералов не хотят или не могут запусктить модернизацию страны? Кадровую, экономическую, научную, промышленную, культурную. Пошли вон в отставку.
20 лет довести страну, богатейшую в мире ресурсами, чтобы определять уровень бедности - это надо иметь не 7, а 787 пядей во лбу.
Как говорится в пословице: Ума - палата. Только голова маловата. (народное)
Пусть уровень бедности определяется как 50% от медианной зарплаты.
Предположим 99 человек получает 1000, а один 51000.
Медианная зарплата 1500. Уровень бедности 750.
В результате бедных нет, правда здесь не уточняется - можно ли просуществовать на 1000.