Правительство России утвердило правила определения «границы бедности»

22:00 27.11.2021

Правительство утвердило порядок определения "границы бедности" в целом по России и по регионам.

"При расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — "граница бедности", — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Минтруда.

Начальное значение этой границы определяется на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины. Это ПМ за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально будут увеличивать в зависимости от инфляции.

В целом по стране "границу бедности" будут рассчитывать ежеквартально, по регионам — каждый год.

Как пояснили в Минтруде, этот показатель ввели из-за перехода с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если раньше их рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу и медианной заработной плате. Новый показатель позволит сопоставить данные об уровне бедности в прошлом с нынешними замерами и будущими оценками.

Как напомнили в министерстве, указание обеспечить сопоставимость отчетных данных об уровне бедности дал Владимир Путин.

"Таким образом, с внедрением "границы бедности" поручение президента будет выполнено: показатель "уровень бедности" будет сопоставим с прошлыми периодами и будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность", — убеждены в Минтруде.

Медианный среднедушевой доход представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны. Соответственно, медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины граждан зарплата выше, а у половины — ниже.

