Правительство России утвердило правила определения «границы бедности»

© KM.RU, Вадим Черноусов

Правительство утвердило порядок определения "границы бедности" в целом по России и по регионам.

"При расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — "граница бедности", — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Минтруда.

Начальное значение этой границы определяется на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины. Это ПМ за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально будут увеличивать в зависимости от инфляции.

В целом по стране "границу бедности" будут рассчитывать ежеквартально, по регионам — каждый год.

Как пояснили в Минтруде, этот показатель ввели из-за перехода с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если раньше их рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу и медианной заработной плате. Новый показатель позволит сопоставить данные об уровне бедности в прошлом с нынешними замерами и будущими оценками.

Как напомнили в министерстве, указание обеспечить сопоставимость отчетных данных об уровне бедности дал Владимир Путин.
"Таким образом, с внедрением "границы бедности" поручение президента будет выполнено: показатель "уровень бедности" будет сопоставим с прошлыми периодами и будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность", — убеждены в Минтруде.

Медианный среднедушевой доход представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны. Соответственно, медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины граждан зарплата выше, а у половины — ниже.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.11.2021, 00:22
    Гость: дан

    граждане россияне и любители комментов-не забудьте проявить политическую сознательность и проголосовать правильно в 2024г

  3. 27.11.2021, 23:39
    Гость: нет-нет

    Правительство космополитов и лже-либералов не хотят или не могут запусктить модернизацию страны? Кадровую, экономическую, научную, промышленную, культурную. Пошли вон в отставку.

  4. 27.11.2021, 23:38
    Гость: За

    20 лет довести страну, богатейшую в мире ресурсами, чтобы определять уровень бедности - это надо иметь не 7, а 787 пядей во лбу.
    Как говорится в пословице: Ума - палата. Только голова маловата. (народное)

  5. 27.11.2021, 23:10
    Гость: Пречудненько

    Пусть уровень бедности определяется как 50% от медианной зарплаты.

    Предположим 99 человек получает 1000, а один 51000.
    Медианная зарплата 1500. Уровень бедности 750.
    В результате бедных нет, правда здесь не уточняется - можно ли просуществовать на 1000.

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