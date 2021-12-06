Аграрии предупредили о риске дефицита картофеля в 2022 году

12:18 6.12.2021

В 2022 году в России может наблюдаться дефицит столового картофеля. Об этом на совещании в Минсельхозе 3 декабря предупредил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин, пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник. Основные причины — сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей.

Как сообщил изданию сам Лупехин, если в этом году в РФ на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, то в следующем — до 1,5 млн тонн, а к 2026 году — уже до 3 млн тонн.

В агрофирме «Слава картофеля» заявили, что дефицит также связан с низкой урожайностью из-за засухи в этом году.

Повышение спроса со стороны переработчиков и рост издержек на производство картофеля также не приведут к ожидаемому снижению цен, отмечали участники совещания в Минсельхозе. По данным Росстата, в октябре картофель в среднем стоил 44,51 руб. за 1 кг — на 78,6% больше, чем годом ранее.

По данным Минсельхоза, на 2 декабря в РФ собрано 6,68 млн тонн картофеля против 6,64 млн тонн годом ранее. Там прогнозируют, что по итогам года показатель увеличится до 6,71 млн тонн, а в 2022 году — до 7,2 млн тонн. Для этого министерство планирует увеличить субсидии на выращивание картофеля и компенсации затрат на производство и модернизацию мощностей хранения.

Но, как отметили участники рынка на совещании, меры остаются на уровне предложений, дефицит российского картофеля придется замещать импортом. По данным Минсельхоза, в 2020 году в РФ было ввезено 316,3 тыс. тонн картофеля, а на 21 ноября этого года — 548,9 тыс. тонн. Основные поставщики — Египет, Азербайджан, Белоруссия, Израиль.