04:21 11.12.2021

Торговля на бирже – это непросто, но достаточно прибыльно.

У каждого новичка на выбор есть несколько путей развития – самостоятельно грызть гранит экономической науки – заниматься разработкой стратегии вложений, или же доверить себя управляющему лицу. В любом случае, невозможно обойтись без брокера.

Как и в любой сфере торговли и бизнеса, существуют добросовестные и недобросовестные работники. Многие по незнанию, пользуются услугами недобросовестных брокеров-мошенников, а попадя впросак, не знают как поступить дальше. «Обманул брокер. Что делать?» - один из самых часто задаваемых вопросов. В этой статье мы поговорим что делать в данной ситуации.

Кто такие брокеры?

Брокер – это юридическое лицо, являющееся посредником между инвестором и эмитентом. Простыми словами, брокерская деятельность строится между клиентом и компанией, у которой клиент собирается купить ценные бумаги. Брокеры являются компаниями, имеющие лицензию на легальное существование на фондовом рынке, благодаря которой они имеют право осуществлять сделки с ценными бумагами для инвестора.

По каким критериям стоит выбирать брокера?

Перед тем, как окончательно определиться с брокером, стоит обратить внимание на следующие вещи:

1. Наличие лицензии – лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг;

2. Наличие больших финансовых показателей;

3. Обращайте внимание на репутацию компании – почитайте отзывы, изучите историю брокера на наличие финансовых скандалов;

4. Ознакомьтесь с уведомлением о рисках;

5. Прочитайте внимательно условия, связанные с брокерским обслуживанием, а именно, уделите внимание таким нюансам, как комиссия, срок перечисления денежных средств; процент по займу и так далее.

Что делать, если обманул брокер?

В случае мошеннических действий, деньги вернуть можно следующими способами

1. Если операция проходила через банк, то можно попробовать доказать некачественно оказанную услугу или доказательно подтвердить, что брокер – мошенник;

2. Реквайринг – подача в банковскую структуру документы, которые подтверждают обманные действия со стороны брокеров. В большинстве случаев, банк самостоятельно изымает деньги у недобросовестных брокеров.

