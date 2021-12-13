Названа причина приостановки сертификации «Северного потока-2»

15:42 13.12.2021

Регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока - 2" из-за того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики. Об этом заявила лава МИД Германии Анналена Бербок.

"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга и других вопросов устройства [компании]", - приводит ее слова ТАСС.

Смысл анбандлинга заключается в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать - для этих двух процессов нужны разные фирмы.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Cертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.