Названа причина приостановки сертификации «Северного потока-2»

Регулятор ФРГ  приостановил сертификацию оператора "Северного потока - 2" из-за того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики. Об этом заявила лава МИД Германии Анналена Бербок.

"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга и других вопросов устройства [компании]", - приводит ее слова ТАСС

Смысл анбандлинга заключается в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать - для этих двух процессов нужны разные фирмы.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Cертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.12.2021, 21:18
    Гость: Просто поразительно.

    Кто строит многомиллиардные сооружения, не имея на руках твердые, утвержденные правила и обязательства сторон?
    Здесь сарая не поставишь пока, не будет бумага от архитектора и райсовета. А если бумага есть, то строй его от души и захламляй его от души.
    ...
    Завтра будет еще какая-нибудь "директива еврокомиссии". И что?
    Опять начнут бессмысленно шастать юристы Газпрома в тысячедолларовых лапсердаках и со стотычедолларовыми часами на руках.
    А на юге уже нарывет турекий поток и совсем уже безумный проект Аккую. Турки уже точат зубы и ятаганы на Украину. И опять по причине Аккую им ответить низззя.
    ...
    Власти РФ, энергетичесие свердержавники, умудрились приввязать всю страну к каким-то чужим, крайне нелепым интересам.
    Немец должен иметь возможность не только греться, но и пощелкивать кнутом нерадивого раба.

  3. 13.12.2021, 20:49
    Гость: Питон

    В кремле отлично знают как ускорить любой процесс, сертификацию в данном случае СП-2, работает безотказно как швейцарские часы. Почему возник затык, бывшее хорошо подмазанное кремлем правительство Германии включая канцлера ушло в отставку. Теперь нужно этот процесс начинать с начала, разослать к рождеству новому немецкому правительству подарки, рождественские открытки а в них по чеку на лимон евро и процесс сертификации пойдет как по маслу. В кремле над данным вопросом сейчас усиленно работают, до рождества осталось мало времени кремлевскому Санте нужно успеть подготовить и вручить всем подарки. Для кремля это сущая мелочь а немецким политикам будет очень приятно и они свое мнение о РФ резко поменяют и всё сертифицируют, даже их зеленый министр иностранных дел станет красным, вот увидите как на глазах люди кардинально меняются. Помню как-то вез в багаже запрещенный товар и его нашли на таможни в аэропорту, стали пугать сейчас все конфискуем и протокол составим. Пошел в кабинет к их старшому разруливать и сунул ему $200. Он говорит все нормально только нужно контролёра разубедить. Он сам лично просветил снова мой багаж и говорит контролеру, там ничего запрещенного нет я проверил тебе показалось, и я спокойно ушел.

  4. 13.12.2021, 20:17
    Гость: ser

    дурень ты, чем дольше стоИт сп-2, тем дороже стОит газ на бирже, где Газпром тоже торгует

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