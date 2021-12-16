Байден повысил потолок госдолга США на $2,5 трлн
Президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела государственного долга Соединённых Штатов.
Согласно заявлению Белого дома, потолок госдолга был повышен на 2,5 трлн долларов (до 31,4 трлн долларов).
Напомним, в октябре текущего года Байден уже подписывал закон о повышение потолка государственного долга на 480 млрд долларов.
Свое мнение по поводу ситуации с госдолгом США высказывал президент России Владимир Путин. По его словам, решение конгресса о повышении потолка государственного долга приведет к эмиссии и инфляции, которая в США уже растет такими темпами, каких давно в истории не было.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что могло быть по другому? Конечно нет.
Ну просто не успели они до конца года выйти на 70% прошедших модную процедуру. Так что систему валить ещё рано, значит будут и дальше тянуть резину. Хотя так действительно прикольнее будет. Вроде деньги и есть, и даже много, но хоть в задницу их запихни. Как в 90-е - вроде бы все "миллионеры", но при этом нищие - так сказать, "Миллионеры из трущоб". Почему это хуже, чем просто обвал? Да потому что в таком случае вы работать будете на дядю "за бесплатно", вместо того, чтобы трудится на себя и своих близких. В смысле вы до последнего будете верить, что получаете награду за свой труд, поэтому до последнего будете держатся за эту работу. И слишком поздно поймете, что вас кинули, но ничего уже исправить будет нельзя. Вот такая ловушка для лохов...
Ну сколько можно, круглосуточно работаю же...
так поступил бы каждый.