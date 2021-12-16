Байден повысил потолок госдолга США на $2,5 трлн

Ну просто не успели они до конца года выйти на 70% прошедших модную процедуру. Так что систему валить ещё рано, значит будут и дальше тянуть резину. Хотя так действительно прикольнее будет. Вроде деньги и есть, и даже много, но хоть в задницу их запихни. Как в 90-е - вроде бы все "миллионеры", но при этом нищие - так сказать, "Миллионеры из трущоб". Почему это хуже, чем просто обвал? Да потому что в таком случае вы работать будете на дядю "за бесплатно", вместо того, чтобы трудится на себя и своих близких. В смысле вы до последнего будете верить, что получаете награду за свой труд, поэтому до последнего будете держатся за эту работу. И слишком поздно поймете, что вас кинули, но ничего уже исправить будет нельзя. Вот такая ловушка для лохов...