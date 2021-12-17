Аналитики допустили подорожание нефти до $100 за баррель

13:21 17.12.2021

Баррель нефти может вырасти в цене до $100 в 2023 года. Это связано со слишком медленным наращиванием объема предложения на фоне рекордно высокого спроса, передает Bloomberg со ссылкой на данные инвестиционного банка Goldman Sachs.

В то же время, согласно базовым ожиданиям аналитиков, стоимость нефти Brent будет на уровне $85 за баррель в 2022-2023 годах. Рост цены до трехзначного значения может наблюдаться в связи с ростом затрат нефтедобывающих компаний и неожиданного дефицита предложения, сообщил руководитель отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиен Курвалин. Аналитик допустил подорожание энергоносителя до $110 за баррель, если предложение не станет соответствовать спросу или сам спрос не сбалансируется.

«В условиях высокого спроса предложение недостаточное. Цены на нефть должны быть выше, чтобы преодолеть более высокую стоимость капитала для финансирования проектов», — пояснил Курвалин.

Недавнее снижение цены на нефть на $10 эквивалентно падению спроса на 5 млн баррелей в день в течение трех месяцев, добавил эксперт. Курвалин назвал «чрезмерной» реакцию рынка на появление нового штамма коронавируса «омикрон», который выявили на юге Африки в первой декаде ноября. На сегодняшний день этот вариант вируса обнаружили уже в 77 странах мира.