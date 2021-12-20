Реальная инфляция для россиян превысила официальную в два раза
По итогам ноября потребительская инфляция, рассчитанная по корзине товаров, которые реально ежедневно покупают люди, достигла 17%, оценивают эксперты «Ромира».
В отличие от Росстата, который считает месячную инфляцию по условной корзине, куда включено несколько сотен товаров и услуг от памперсов до производства гробов, индекс-дефлятор FMCG сформирован на основе 15 миллионов покупок, совершенных российскими домохозяйствами в период 2008-20 гг., пишет Finanz.ru.
Рассчитанная таким образом инфляция более чем вдвое превышает официальную цифру Росстата (8,4% на ноябрь) и выводит Россию в антилидеры по темпам роста цен среди развивающихся рынков.
Инфляцию выше 17% на ноябрь-2021 фиксируют лишь Турция (21,3%), Аргентина (51,2%), а также ряд африканских государств и страны, находящиеся на грани экономического коллапса (Судан - 351%, Сирия - 139%, Венесуэла - 1198%).
Сами россияне, которых ежемесячно опрашивает ЦБ, оценивают инфляцию примерно так же, как «Ромир». По данным на декабрь, уровень наблюдаемого роста потребительских цен составил 17,7% против 12,8% в начале года и 8,3% перед стартом пандемии.
При этом практически каждый пятый (18%) считает, что страна находится на грани гиперинфляции с ростом цен на 30% и выше.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Насчёт рыбы..
Треску в основном коту покупали)) Такие огромные туши кг на 5 я таскал домой))
Треска была суховата...
Сами в основном ели палтуса жареного с картофельным пюре))
Палтусы тоже огромные были
На сковородку не лезли))
В СССР рыба была сравнительно дешевым продуктом и была доступна для всех. Сейчас властная свора алчных чиновников высшего ранга лишила большинство граждан этого продукта, особенно трудовых пенсионеров. Рыбы вылавливается больше чем достаточно для страны, но покупательная способность населения настолько низкая, ее стало не выгодно продавать внутри страны и она вся уходит за границу. Сейчас в рыбных магазинах моего, когда то элитного города, в Красноярском крае, покупателей единицы. Магазины на грани закрытия: рыбы покупают мало, она от долгого хранения на прилавках теряет товарный вид и становится годной только для утилизации. Россия все больше становится настоящей мачехой для большинства населения, а Путин все чего то обещает ежегодно, а дела идут все хуже и хуже. США и Украина, как всегда виноваты. Самое интересное то, что эта чуждая, мягко сказано, власть считает, что она управляет Россией хорошо и поэтому замены ей нет.
Вообще то в России закон о феиковых новостях приняли. Ау, где он? Тут ложь распространяют. Даже по своим расчётам, Росстат должен дать практически иденьтичныи результат, а он просто цифры малюет.
Чем больше беднеет и нищает население, тем больше богатеют живущие по Конституции РФ - во властном социальном кусочке государства.
Есть такое слово - ложь, можно вранье. Цензурное. Когда оно будет использоваться по назначению? Что только не выдумывают, чтоб его обоидти, реальная-официальная. Лживая.