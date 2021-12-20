Реальная инфляция для россиян превысила официальную в два раза

20:53 20.12.2021

По итогам ноября потребительская инфляция, рассчитанная по корзине товаров, которые реально ежедневно покупают люди, достигла 17%, оценивают эксперты «Ромира».

В отличие от Росстата, который считает месячную инфляцию по условной корзине, куда включено несколько сотен товаров и услуг от памперсов до производства гробов, индекс-дефлятор FMCG сформирован на основе 15 миллионов покупок, совершенных российскими домохозяйствами в период 2008-20 гг., пишет Finanz.ru.

Рассчитанная таким образом инфляция более чем вдвое превышает официальную цифру Росстата (8,4% на ноябрь) и выводит Россию в антилидеры по темпам роста цен среди развивающихся рынков.

Инфляцию выше 17% на ноябрь-2021 фиксируют лишь Турция (21,3%), Аргентина (51,2%), а также ряд африканских государств и страны, находящиеся на грани экономического коллапса (Судан - 351%, Сирия - 139%, Венесуэла - 1198%).

Сами россияне, которых ежемесячно опрашивает ЦБ, оценивают инфляцию примерно так же, как «Ромир». По данным на декабрь, уровень наблюдаемого роста потребительских цен составил 17,7% против 12,8% в начале года и 8,3% перед стартом пандемии.

При этом практически каждый пятый (18%) считает, что страна находится на грани гиперинфляции с ростом цен на 30% и выше.

