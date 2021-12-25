Жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%

15:10 25.12.2021

Жители российских сел могут получить фиксированную выплату к пенсии, для этого не потребуется обращаться в Пенсионный фонд.

"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется", - цитирует сообщение Пенсионного фонда ТАСС.

Условием для получения 25% надбавки к фиксированной выплате является стаж проживания в сельском хозяйстве не менее 30 лет и статус неработающего пенсионера.

С 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться.