Жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%
Жители российских сел могут получить фиксированную выплату к пенсии, для этого не потребуется обращаться в Пенсионный фонд.
"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется", - цитирует сообщение Пенсионного фонда ТАСС.
Условием для получения 25% надбавки к фиксированной выплате является стаж проживания в сельском хозяйстве не менее 30 лет и статус неработающего пенсионера.
С 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всем всё платится!
Могут,но не получат!
Кодовое слово: МОГУТ!
Это не к чему не обязываеь! Обещали дать, и еще дадут!!!
Ха ха, значит уже по твоему ПОЛУЧАЮТ. Сам платишь?
А что секретарь сельсовета и прочие крестьяне ТОБОЙ УКАЗАННЫЕ не работали в сельском хозяйстве, они что, числились в городах?
А вы в курсе какие зарплаты в сельской местности ? То-то. Низкие. Отсюда и низкие пенсии. Впрочем, вы эту связь и сами подчеркнули.