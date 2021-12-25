Жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%

Жители российских сел могут получить фиксированную выплату к пенсии, для этого не потребуется обращаться в Пенсионный фонд. 

"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется", - цитирует сообщение Пенсионного фонда ТАСС.

Условием для получения 25% надбавки к фиксированной выплате является стаж проживания в сельском хозяйстве не менее 30 лет и статус неработающего пенсионера.

С 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 25.12.2021, 18:44
    Гость: не садись выпинши

    Ха ха, значит уже по твоему ПОЛУЧАЮТ. Сам платишь?
    А что секретарь сельсовета и прочие крестьяне ТОБОЙ УКАЗАННЫЕ не работали в сельском хозяйстве, они что, числились в городах?

  5. 25.12.2021, 17:34
    Гость: stalker

    А вы в курсе какие зарплаты в сельской местности ? То-то. Низкие. Отсюда и низкие пенсии. Впрочем, вы эту связь и сами подчеркнули.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
СССР
Распад СССР: как правящий класс привел к краху собственное государство
© KM.RU
«Происходящее в России наталкивает на теорию про народ-раба, генетически предрасположенного к вечному унижению и покорности»
Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков
Путин пообещал военный ответ НАТО в случае отказа от гарантий по Украине
Рассекреченные архивы МИ-6: Николая II и его семью могли спасти британцы и немцы
Избранное
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
DeadRising «DeadRising»
Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что теперь управлять трамваями будет метрополитен
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
Армения после Карабаха: ничего не поняли, ничего не забыли, ничему не научились…
Илья Полежаев («Свободный полет») «30 лет в музыке»
30 лет назад Ельцин запретил КПСС
Александр Непомнящий «Темная сторона любви»
Медицина фактов и достоинства: врачебная этика в период пандемии
Власти отомстили защитникам Куштау
«Тараканы!», 20 ноября, 14-15 января, «ГлавКлуб»