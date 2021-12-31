Gallina Blanca уйдет из России и продаст производство непальской компании

Производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca компания GBFoods решила уйти из России.

Предприятие компании купит непальская CG Foods, выпускающая лапшу Wai Wai. По оценкам специалистов, стоимость сделки может составить от 1 до 1,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Собеседник издания отметил, что российский бизнес испанской GBFoods рассматривали для приобретения и другие компании, при этом сам бренд Gallina Blanca в сделку не входил.

Также сообщается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ» (российская структура GBFoods испанской семьи Карулья, выпускающая продукты под брендом Gallina Blanca).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.12.2021, 16:42
    Гость: личный опыт

    Всего 25 долларов на благотворительность и вот вы уже в виртуальном клубе почитателей и фолловеров Личного опыта.
    Сможете вполне легально комментировать мои сообщения здесь разными хвалебными отзывами.

  2. 31.12.2021, 16:34
    Гость: ABCD

    Не нужно врать.
    В СССР над вычислительной техникой работали еще до войны, теория параллельных процессоров (многоядерные сейчас) -создана в СССР, кибернетика- создана в СССР ("лженаука" с которой боролся Хрущёв) первый супер компьютер в мире, был создан в СССР -"Минск-М1" находился в министерстве обороны на раннем предупреждении о ракетном нападении, имел искусственный интеллект.
    Первый интернет (только для служебного пользования) появился в СССР в 80-х. АСУ "Экспресс", объединившая единой информационной линией все города СССР, позволяла передавать текстовую информацию, фотографии.
    В противокорабельных ракетах СССР применялась система позволявшая обмениваться информацией между атакующими ракетами и создавать общую стратегию атаки целей, по сути все КР управлялись единым искусственным интеллектом, частью которого была каждая КР, это было еще в конце 60 годов создано.

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