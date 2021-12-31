Gallina Blanca уйдет из России и продаст производство непальской компании

10:57 31.12.2021

Производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca компания GBFoods решила уйти из России.

Предприятие компании купит непальская CG Foods, выпускающая лапшу Wai Wai. По оценкам специалистов, стоимость сделки может составить от 1 до 1,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Собеседник издания отметил, что российский бизнес испанской GBFoods рассматривали для приобретения и другие компании, при этом сам бренд Gallina Blanca в сделку не входил.

Также сообщается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ» (российская структура GBFoods испанской семьи Карулья, выпускающая продукты под брендом Gallina Blanca).