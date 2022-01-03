Российские олигархи за год разбогатели на $56 млрд

17:33 3.01.2022

Совокупное состояние российских миллиардеров за 2021 год выросло на 56,215 млрд долларов, пишет Znak.com со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — на 7,68 млрд долларов, теперь его состояние оценивается в 32,4 млрд долларов.

На втором месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. В прошлом году он стал богаче на 846 млн долларов, его состояние составило 30,9 млрд. Третье место занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,77 млрд долларов — до 28,8 млрд.

Также в рейтинг попали бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+ 4,14 млрд), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (+ 5,51 млрд), Геннадий Тимченко (+5,78 млрд), Алишер Усманов (+145 млн), Виктор Вексельберг (+2,37 млрд), Роман Абрамович (-420 млн), Андрей Мельниченко (-622 млн).