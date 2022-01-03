Российские олигархи за год разбогатели на $56 млрд
Совокупное состояние российских миллиардеров за 2021 год выросло на 56,215 млрд долларов, пишет Znak.com со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — на 7,68 млрд долларов, теперь его состояние оценивается в 32,4 млрд долларов.
На втором месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. В прошлом году он стал богаче на 846 млн долларов, его состояние составило 30,9 млрд. Третье место занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,77 млрд долларов — до 28,8 млрд.
Также в рейтинг попали бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+ 4,14 млрд), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (+ 5,51 млрд), Геннадий Тимченко (+5,78 млрд), Алишер Усманов (+145 млн), Виктор Вексельберг (+2,37 млрд), Роман Абрамович (-420 млн), Андрей Мельниченко (-622 млн).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Желаем всем в этом году, чтобы эта зараза, которая мучает нас уже не один год, наконец закончилась!
Ну и, чтобы уж совсем все было хорошо, коронавирус пусть тоже закончится!
Господа, зависть очень опасное чувство - благополучие не прибавляет, а вот жизнь вам отравляет.
С Новым Годом.
Теперь то, наконец, уловили, что Путин со своми укради и прихвати водил весь народ за нос целых 20 лет? Талант!
Не зря, народ заслужил воровской капитализм! Но это ещё цветочки, будут и ягодки!
А все потому, что не стало Сталина! Расплодились предатели и воры, подточили и разрушили огромную и мощную страну, теперь её дожирают. Народ, как оказалось, ничего из себя без лидера не представляет, просто превращается в стадо терпил. Теперь то уже очевидно, что без Сталина такой народ победить в ВОВ никак не мог, победил Сталин! У народа теперь такого лидера нет, положиться на гаранта сохранения системы блатного феодализма нельзя. При нем Воры будут все богатеть, а терпилы
беднеть... И так до тех пор, пока не появится новый Сталин!